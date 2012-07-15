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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

روستایی در گفتگو با مهر:

بدقولی‌های دولت بزرگترین ظلم به فرهنگیان بازنشسته است

بدقولی‌های دولت بزرگترین ظلم به فرهنگیان بازنشسته است

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه‌بگیران استان اصفهان با بیان اینکه بدقولی‌های دولت را بزرگترین ظلم و نا‌حقی نسبت به فرهنگیان بازنشسته است، گفت: فرهنگیان بازنشسته از سال 1386 تاکنون یک‌هزار میلیارد و 830 میلیون تومان از دولت طلب دارند.

مجید روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر بدقولی‌های دولت را بزرگترین ظلم و بی‌حقی نسبت به فرهنگیان بازنشسته دانست و اظهار داشت: زیرا رشد، سازندگی و بالندگی کشور با خدمات این قشر از جامعه محقق شده اما دولت با بی‌توجهی‌های خود نسبت به این افراد غافل است.

وی ادامه داد: پنج سال از بدهکاری دولت به بازنشستگان فرهنگی می‌گذرد اما هنوز از پرداخت شدن کامل این بدهی خبری نیست و دولت با استفاده از روش‌های نادرست به دنبال پرداخت این بدهی است.

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه‌بگیران استان اصفهان بیان داشت: فرهنگیان بازنشسته از سال 1386 تاکنون یک‌هزار میلیارد و 830 میلیون تومان از دولت طلب دارند اما در حال حاضر هنوز 90 درصد از این مطالبات پرداخت نشده است.

وی به اعتراض فرهنگیان بازنشسته به روش‌های دولت در راستای پرداخت مطالبات این افراد اشاره کرد و افزود: دولت به دنبال این بوده که پس از پنج سال بدهی این افراد را با واگذاری سهام به آنها پرداخت کند اما استفاده از این روش باری را از دوش فرهنگیان بازنشسته بر نمی‌دارد.
 

کد مطلب 1650764

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