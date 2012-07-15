صالحی خواستار همفکری بیش از پیش علمای برجسته مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه امروز دوشنبه با هیئتی از تجمع علمای مسلمان لبنان دیدار و در مورد روند تحولات جاری در منطقه و جهان اسلام گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه در این ملاقات بر راهبرد اصولی انقلاب و جمهوری اسلامی در پیگیری تحقق وحدت امت اسلامی که در بینش عمیق و رویکرد عملی حضرت امام خمینی (ره) تبلور پیدا کرد و از سوی مقام معظم رهبری با هوشمندی و قوت تداوم یافت، تاکیدکرد.

صالحی با مهم خواندن روند کنونی تحولات منطقه و گسترش موج بیداری اسلامی در بین ملتهای مسلمان اظهار داشت : با شکل گیری حکومت هایی برآمده از خواست و اراده مردم مسلمان منطقه قطعا شاهد تقویت نزدیکی و وحدت بین کشورها و ملتهای مسلمان در جهت مقابله با دشمنان جهان اسلام به خصوص رژیم صهیونیستی خواهیم بود.

وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر حساسیت شرایط کنونی و تلاش دشمنان امت اسلامی برای توطئه چینی و تفرقه افکنی طائفی و مذهبی به منظور منحرف کردن روند بیداری اسلامی در منطقه تاکید کرد : ملتهای مسلمان اعم از شیعه و سنی در کشورهای مختلف همواره با آرامش و دوستی و برادری در کنار یکدیگر زندگی کرده اند و دشمنان تلاش می کنند با دامن زدن به مسائل اختلافی روند بیداری ملتها را که به ضرر منافع و مصالح نامشروع آنها در جریان است، منحرف کنند.

صالحی در این راستا بر نقش مهم ، تاثیرگذار و هوشیاری علمای برجسته مسلمان برای مقابله با فتنه انگیزی دشمنان جهان اسلام و ضرورت حفظ و تقویت وحدت بین کشورها و ملتهای اسلامی تاکید کرد و خواستار همفکری بیش از پیش علمای برجسته مسلمان در کشورهای مختلف اسلامی شد.

شیخ حسان عبدالله رئیس شورای اداری تجمع علمای مسلمین لبنان نیز در این دیدار که تعدادی از اعضای هیات امنای این تجمع حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از اهداف شکل گیری تجمع علمای مسلمین، از بینش عمیق و دوراندایشی حضرت امام خمینی (ره) درپایه گذاری اصل مهم وحدت اسلامی و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به مساله حیاتی تحقق وحدت اسلامی قدردانی و تجلیل کرد.

وی خاطر نشان کرد : هیئت تجمع علمای مسلمین که متشکل از علمای سنی و شیعه است، از بدو تاسیس با تاسی از خط مشی اصولی امام خمینی (ره) همواره در راستای حفظ و تقویت وحدت بین امت اسلامی به خصوص علمای جهان اسلام و مقابله با توطئه ها و فتنه انگیزی دشمنان امت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمن صهیونیستی و حمایت و دفاع از خط مقاومت گام برداشته است.