به گزارش خبرگزاری مهر، سی و یکمین دوره آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی، 29 تیرماه به صورت متمرکز و همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.

این آزمون با 657 شرکت کننده(340 دستیار مرد و 317 دستیار خانم) در 21 رشته تخصصی از قبیل جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، چشم پزشکی، بیماری‌های داخلی، طب فیزیکی و توانبخشی، رادیولوژی، بیهوشی، طب اورژانس، روانپزشکی، گوش و حلق و بینی و ... برگزار می‌شود.

مراسم افتتاح پایگاه بهداشتی درمانی جرم افشار

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا، مراسم افتتاح پایگاه بهداشتی درمانی جرم افشار را با حضور مسئولان شهرستان، شبکه و جمعی از خیرین عرصه سلامت در 26 تیرماه در 5 کیلومتری شهرضا، محله جرم افشار، پایگاه بهداشتی درمانی جرم افشار برگزار می‌کند.

برگزاری سومین همایش فرهنگی ورزشی کارگزاران هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

سومین همایش فرهنگی ورزشی کارگزاران هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

در این همایش حدود 150 نفر از شرکت کنندگان در رشته های ورزشی تنیس روی میز، دارت و تیراندازی به رقابت پرداختند.

علی شیراوند مسئول پیگیری امور هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور طی سخنانی، ارتقاء کیفیت کار همکاران گزینش و تقویت روحیه آنها( به دلیل کار سخت و استرس‌زا بودن)، افزایش انگیزه، ایجاد جو دوستی و رقابت‌سالم در بین پرسنل هسته‌های گزینش را از جمله اهداف برگزاری این دوره از همایش‌ها و مسابقات عنوان کرد.

وی افزود: شروع این دوره از جشنواره‌ها در سال88 با برگزاری مسابقات کوهپیمایی خواهران در استان گلستان کلید خورد و سپس در استان‌های مختلف مانند قم، اردبیل، شهرکرد، سبلان و اصفهان در قالب مسابقات قرانی، کوهپیمایی و فرهنگی ورزشی برگزار شد.