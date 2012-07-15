کارگران خواستار رعایت کامل قانون کار در کشور اند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته تامین اجتماعی ظهر یکشنبه مراسمی با حضور علیرضا محجوب نماینده جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، محمد صادق بابایی مدیرکل درمان استان و جمع کثیری از کارگران و بازنشستگان در دانشگاه اسلامی کار شهر الوند برگزار شد.



علیرضا محجوب در این مراسم گفت: در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی که بدون پیش بینی دولت اتفاق افتاده مشکلات کارگران را دو چندان کرده باید مطالبات کارگران پرداخت شود تا این گروه با مشکلات عدیده ای مواجه نشوند.



وی افزود: متاسفانه نه تنها شاهد افزایش پرداختی ها مطابق با تورم و شرایط کنونی نیستیم بلکه هر روز مزایا و مطالبات به حق کارگران نیز کمتر می شود.



این نماینده مجلس بیان کرد: حتی پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق کارگران با تاخیر اجرایی می شود و با گذشت چهار ماه از سال این مطالبات هم پرداخت نشده است.



10 میلیون نفر شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی



محجوب یادآورشد: در ابتدای انقلاب تعداد دو میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی بودند اما در حال حاضر تعداد مشمولان بیمه تامین اجتماعی به بیش از 10 میلیون نفر شامل مستمری بگیر، بازنشسته و شاغل و از کارافتاده می شود.



دبیرکل خانه کارگر و نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی همچنین از مسئولان کشور خواست با تسریع در رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری و پرداخت مطالبات آنها شد.



























