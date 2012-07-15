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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

حسن وند:

سامانه منزلت بازنشستگان در پنج استان راه اندازی شد

سامانه منزلت بازنشستگان در پنج استان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جاشنین بازنشستگی سازمان نیروهای مسلح کشور از تجهیز پنج استان به سامانه هوشمند منزلت " ساتاکارت" بازنشستگان نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن وند بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه راه اندازی سامانه منزلت بازنشستگان گلستان افزود: در تلاش هستیم تا پایان سالجاری این سامانه در تمامی استانهای کشور راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: در این سازمانه خدمات مورد نیاز به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح ارائه می شود.

حکمتی رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح گلستان نیز با بیان اینکه 19 خدمت در سامانه هوشمند منزلت به بازنشستگان ارائه می شود گفت: ظرفیتهایی مانند محاسبه و پرداخت حقوق، ارائه وامهای متنوع، ارائه زوام ازدوام، حمایت از مبتکران، تجلیل از فرزندان ساعی و ... ارائه می شود.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش ها، انجام سفرهای زیارتی، کاهش زمان توزیع خدمت و ... از دیگر مزایاست.

وی عنوان کرد: بازنشستگان می توانند با مراجعه به این سامانه از خدمات الکترونیکی آن بهره مند شوند.

کد مطلب 1650770

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