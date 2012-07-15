یارانه اتوبوسرانی اصفهان بر روی زمین مانده است

سیدعباس روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم پرداخت یارانه سال گذشته اتوبوسرانی اصفهان توسط دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت یا نباید یک سازمان یا مجموعه‌ای را یارانه‌بگیر کند یا باید سهم یارانه آنها را به صورت کامل و در مدت زمان مشخص شده پرداخت کند.

وی یارانه اتوبوسرانی اصفهان را در سال گذشته 28 میلیارد تومان دانست و افزود: البته دولت تا تیرماه جاری برای پرداخت سهم یارانه اتوبوسرانی اصفهان فرصت داشته است اما تنها حدود هشت میلیارد تومان از این یارانه توسط دولت پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه بیان داشت: پس از وعده‌های فروان دولت در ابتدای سال جاری تنها یک‌چهارم از یارانه اتوبوسرانی اصفهان را پرداخت کرده و در حال حاضر این یارانه بر روی زمین مانده است.

وی با تاکید بر اینکه سهم یارانه مشخص شده برای دولت در بخش اتوبوسرانی اصفهان در سال جاری نیز حدود 28 میلیارد تومان است، اضافه کرد: البته پیش‌بینی می‌شود که دولت در سال جاری نیز در راستای پرداخت یارانه اتوبوسرانی اصفهان روند سال گذشته را دنبال کند.

