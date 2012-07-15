جشنواره ورزشی روستائیان و عشایر شرق کشور در درمیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار درمیان گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی روستائیان و عشایر شرق کشور نهم و دهم شهریور ماه سال جاری در روستای بورنگ شهرستان درمیان برگزار می شود.

رجبعلی براتی در نشست هماهنگی و برنامه ریزی این جشنواره اظهار داشت: قریب 400 ورزشکار زن و مرد از 11 استان شرق کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.

وی ارتقای سلامتی، زنده نگه‌ داشتن و ترویج بازی‌ های بومی ومحلی، توجه به ورزش روستائیان وعشایرو همچنین تعامل و ارتباطات فرهنگی بین نقاط روستایی و عشایری کشور را از جمله اهداف این جشنواره دانست.

فرماندار درمیان با بیان اینکه احیاء بازی‌ های بومی و محلی در تقویت و توسعه ورزش‌ روستایی و گسترش روحیه نشاط در جامعه نقش اساسی ایفا می‌ کند اضافه کرد: بی شک گسترش فعالیت‌ های ورزشی جوانان روستایی وعشایری، ورزشکاران توانمندی را به ورزش شهرستان درمیان معرفی خواهد کرد.

براتی یکی از بزرگترین دغدغه ‌های امروز جامعه را چگونگی پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برشمرد و افزود: گسترش بازی‌های بومی و محلی و توجه جدی به ورزش در روستاها و مناطق کمترتوسعه یافته می‌ تواند در این راستا مثمرثمر باشد.

وی با اشاره به فعالیت 24 هیئت ورزشی در شهرستان درمیان اظهار داشت: 300 ورزشکار درمیانی به صورت حرفه‌ ای در 24 رشته ورزشی فعالیت می ‌کنند.

12 درصد اعتبارات خراسان جنوبی به نهبندان اختصاص یافت

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی گفت: 12 درصد اعتبارات استان به شهرستان نهبندان اختصاص یافته است.

مجید امینی در بازدید از شهرستان نهبندان با بیان اینکه 270 ملیارد تومان امسال به این استان از محل اعتبارات تملک دارایی اختصاص یافت گفت: از این میزان 152 میلیارد تومان در بخش عمرانی و 55 میلیارد تومان در طرح های ملی هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات امسال شهرستان ها بر اساس سه فاکتور محرومیت، جمعیت و پراکندگی توزیع می شود ،گفت: سهم شهرستان نهبندان از بودجه عمرانی استان 12 درصد است.

وی وجود معادن منحصر به فرد و تازه کشف شده همچون سنگ آهن، مس و سنگهای تزئینی در نهبندان را از قابلیت ها و مزیت های این شهرستان برای تولیدات ملی دانست که نیازمند بهره وری بیشتر و رشد ارزش افزوده است.

امینی ایجاد فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در استان و مناطق معدن خیزی همچون نهبندان را نیز بخش دیگری از برنامه های اجرایی و حمایتی در سال جاری دانست .

معاون دبیرکل سازمان ملل به خراسان جنوبی سفر می‌ کند

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: در هفته جاری هیئتی بلند پایه از سازمان ملل برای بازدید از دستاوردهای پروژه ترسیب کربن به خراسان جنوبی سفر می ‌کنند.

حبیب ‌الله شریفی اظهار کرد: در هفته جاری معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر آسیا و اقیانوسیه برنامه عمران سازمان ملل متحد به استان خراسان جنوبی سفر می ‌کنند.

وی افزود: همچنین در این برنامه، خراسان جنوبی میزبان نماینده مقیم سازمان ملل در ایران و مسئولانی از وزارت امور خارجه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی به اهداف این سفر اشاره کرد و گفت: در این برنامه نتایج اجرای پروژه بین ‌المللی ترسیب کربن از نزدیک مورد بررسی قرار می ‌گیرد تا برای تعمیم به دیگر کشورها الگوبرداری شود.

شریفی گفت: اجرای پروژه ترسیب کربن با موفقیت در سایت ملی و بین ‌المللی همراه بوده و از هفت سال قبل در حسین ‌آباد غیناب شهرستان سربیشه اجرا می ‌شود.

وی ادامه داد: پروژه ترسیب کربن با همکاری سازمان ملل متحد در حال اجرا است و فاز دوم آن تا چهار سال دیگر ادامه دارد.

مشترکان کم‌ مصرف آب در بیرجند تجلیل شدند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در یک مراسم نمادین از سه مشترک کم‌ مصرف آب در بیرجند تجلیل شد.

مجید محمد نژاد در مراسم تجلیل از مشترکان کم ‌مصرف آب بر نهادینه‌ سازی فرهنگ مصرف آب تأکید کرد.

وی با بیان اینکه منابع آبی کشور محدود است و صرفه ‌جویی در مصرف آب یک امر مهم است، یادآور شد: با توجه به اقلیم خشک خراسان جنوبی لزوم صرفه‌ جویی بیشتر در مصرف این مایه حیاتی بیش از سایر نقاط کشور احساس می ‌شود.

محمد نژاد صرفه‌ جویی در مصرف آب را یکی از تأکیدات دین مبین اسلام عنوان کرد و گفت: آب نعمت بزرگ الهی است که صرفه ‌جویی در مصرف آن بهترین روش برای شکرگزاری و قدردانی از این موهبت الهی است.

وی تصریح کرد: مشارکت مردمی عامل اصلی برای تحقق هدف صرفه‌ جویی است که باید این فرهنگ در بین آحاد جامعه نهادینه شود.

در پایان این مراسم از سه مشترک کم ‌مصرف آب و سه کارگر نمونه این شرکت در بخش اتفاقات آب که با سرعت خود تأثیر زیادی در کاهش هدررفت آب داشته‌ اند، تقدیر شد.