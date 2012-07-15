60 هکتار از جنگل های اورامانات سوخت/ درخواست کمک از مرکز استان

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه از آتش سوزی قبلی که 50 هکتار از جنگل های شهرستان ثلاث باباجانی را طعمه خود کرد نمی گذرد که 60 هکتار دیگر از این جنگل ها در آتش سوخت.

جزا کریمی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی در محل آتش سوزی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این آتش سوزی دیروز از ساعت 1 بعد از ظهر از روستای جوجار در 5 کیلومتری تازه آباد مرکز شهرستان شروع شده و حرکت خود را به سمت گردنه کوهستانی سیاه طایر ادامه داده است.

وی افزود: همه نیروها و با همه توان به منطقه اعزام شده اند که خوشبختانه ساعت 12 شب موفق شدیم آتش را با کمک نیروهای سایر ارگان ها از جمله فرمانداری، بسیج، هلال احمر، جهاد کشاورزی و... مهار کنیم ولی متاسفانه آتش سوزی صبح امروز دوباره شروع شده است.

وی تصریح کرد: به دلیل وسعت آتش سوزی، کمبود نیرو و صعب العبور بودن منطقه، از استان برای اطفاء حریق درخواست کمک کردیم که نیروهای امدادی در راه آمدن به ثلاث هستند.

وی گفت: تاکنون بیش از 60 هکتار از جنگل های این شهرستان به صورت سطحی و صخره ای در آتش سوخته است.

وی وسعت جنگل ها و مراتع شهرستان ثلاث باباجانی را 191 هزار هکتار با پراکندگی وسیع و صعب العبور، عنوان کرد و گرمای زیاد تابستان و پوشش گیاهی زیاد و عدم رعایت اصول ایمنی توسط برخی از شهروندان در حفاظت از جنگل ها را عامل اصلی بروز این حوداث ناگوار اعلام کرد.