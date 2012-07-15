ضرورت تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی با مشارکت نخبگان حوزه و دانشگاه

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در هم‌اندیشی بررسی ابعاد سبک زندگی اسلامی– ایرانی که روز یکشنبه 25 تیرماه باحضور استادان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، گفت: باید کارشناسان حوزوی و دانشگاهی کشور پیرامون موضوع سبک زندگی اسلامی – ایرانی بحث و تبادل نظر کنند.

تدوین سبک زندگی اسلامی – ایرانی در پیوست حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی

وی درخصوص علت پرداختن این موضوع توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در پیوست حکم مقام معظم رهبری برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید موضوع تدوین سبک زندگی اسلامی – ایرانی در مقابل تهاجم گسترده دشمن و تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع مختلف از جمله ایران اشاره شده است، و این موضوع از اولویت‌های اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقطع کنونی است.

تحمیل سبک زندگی؛ مهمترین رکن حفظ نظام سلطه

مخبر دزفولی تحمیل سبک زندگی غرب به جوامع دیگر را مهمترین دلایل و ارکان حفظ نظام سلطه غرب خواند و با اشاره به انتشار استراتژی امنیت ملی آمریکا تصریح کرد: در این استراتژی آنها نافذترین ابزار خود برای قوام امنیت ملی آمریکا را تحمیل سبک زندگی آمریکایی به جوامع مختلف حتی اروپایی دانسته‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: آنها در این استراتژی علاوه بر طرح و دسته‌بندی تئوری‌های مختلف نظیر روش‌های نظامی، دیپلماتیک ‌و... برای نفوذ سلطه خود نافذترین نوع نگاه سلطه به دیگر کشورها را تحمیل سبک زندگی آمریکایی دانسته‌اند.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران افزود: آمریکایی‌ها در این سند قید کرده‌اند که نباید سبک زندگی اروپایی تبلیغ شود و هدف خود را ترویج سبک زندگی آمریکایی که همراه با توحش، جاهلیت و لعاب مدرنیته است در نظر گرفته‌اند.

آمریکایی‌ها خود را صاحب همه چیز می‌دانند و خود را در تمام ابعاد مستثنی می‌دانند

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها خود را صاحب همه چیز می‌دانند گفت: به‌عنوان مثال زمانیکه دانشمندان کشور ما در کنگره‌های علمی حضور پیدا می‌کنند مشاهده می‌کنند که آمریکایی‌ها به‌ هیچ‌وجه آداب کنگره‌ها و مجامع علمی بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند. آنها هر حرکتی که از خودشان سر می‌زند را درست می‌دانند و در آن تشکیک نمی‌کنند و خود را در تمام ابعاد مستثنی می‌دانند.

وی افزود: همین رفتار را در نوع خوراک، لباس پوشیدن، رفتار اجتماعی، آموزش و... آنها می‌توانیم مشاهده کنیم و راهبردهای ترسیم شده آنها را در صحنه عمل در هزاره سوم می‌بینیم. امروز می‌بینیم در کشورهایی که موج بیداری اسلامی در آنها فراگیر شده است آنها حاضر نیستند اجازه دهند که مردم آن کشورها خودشان در مورد کشورشان تصمیم‌گیری کنند و به دنبال تحمیل نگاه خود به مردم آن کشورها هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: مشاهده می‌کنیم که آمریکایی‌ها به خواسته‌های مردم جهان اعتنایی ندارند و از کشورهایی که هیچ‌گونه آزادی برای مردم وجود ندارد به‌دلیل منافع خود حمایت می‌کنند.

طراحی سبک زندگی اسلامی – ایرانی؛ دستور مقام معظم رهبری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای طراحی سبک زندگی اسلامی – ایرانی، گفت: این خواسته مقام معظم رهبری کاملا آگاهانه در تقابل رخدادی است که ازسوی کشورهای سلطه‌گر در جهان برای القای سبک زندگی خود در حال وقوع است می‌باشد.

وی تصریح کرد: این اتفاق با هدف ترویج نگاه ارزشی جمهوری اسلامی ایران به مقوله سبک زندگی اسلامی-ایرانی است و اگر بتوانیم این الگو را در جامعه خود به‌خوبی معرفی کنیم و ارزش‌های موجود را تقویت کنیم هر فرهنگی با هر آداب و جغرافیایی می‌تواند از این ارزش‌ها به‌عنوان الگو استفاده کرده و آنرا هضم کند.

ابعاد گسترده معرفی سبک زندگی در فرهنگ اسلامی

مخبر دزفولی با بیان ابعاد گسترده معرفی سبک زندگی در فرهنگ اسلامی گفت: اسلام در بعد فردی و اجتماعی برای تعقل، آموزش و یادگیری از گهواره تا گور، نکوهش تنبلی و تاکید بر کار و تلاش، بهداشت فردی، نرساندن ضرر به دیگران، روش خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن، آداب آراستگی و... برنامه دارد.

وی افزود: انتخاب محل زندگی، امکانات لازم برای زندگی، مسافرت، کیفیت خوابیدن و بیدار شدن و بسیاری از نکات دیگر در احادیث و روایات ما وجود دارند که در هیچ مکتبی تا این مقدار به جزئیات سبک زندگی اشاره نشده است.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: پرداختن به ابعادی نظیر صله رحم، احترام به پدر و مادر، همسایه، تکریم اقشار مختلف، عیادت بیماران، مهمان‌نوازی، تکریم جهادگران و ایثارگران، تکریم علما، توجه به کودکان و تربیت فرزندان، رازداری، حفظ آبرو و... که در فرهنگ ما جایگاه ویژه دارند و در سبک زندگی غربی این ارزش‌ها ترک شده است، اجزای شکل‌دهنده سبک زندگی اسلامی – ایرانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

با استخراج گنجینه غنی فرهنگ اسلامی و ایرانی نگذاریم آنها در جامعه مورد کم‌توجهی قرار گیرند

وی گفت: در فرهنگ اسلامی و ایرانی خود دائره‌المعارفی از این ارزش‌ها را در سلوک فردی و اجتماعی داریم که باید با استخراج آنها نگذاریم که این گنجینه غنی و ارزشمند در جامعه مورد کم‌توجهی قرار گیرند و به‌جای آن الگوهای غربی که در تقابل با این ارزش‌ها هستند در جامعه ما دیده شوند.

مخبر دزفولی تاکید کرد: باید الگوی سبک زنگی اسلامی – ایرانی با مشارکت فرهیختگان و نخبگان حوزه و دانشگاه تدوین شود و در آینده نه چندان دور الگویی مناسب به مسلمانان جهان ارائه دهیم که بدانند یک ایرانی مسلمان دارای چه ارزش‌هایی برای رفتارهای فردی و اجتماعی خود است.