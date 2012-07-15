هاشمی رفسنجانی: فضای سیاسی دانشگاهها رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشگاه را موتور محرک مسائل سیاسی کشور و در جهت ارتقای کیفیت انتخاب مسئولان و اداره کشور خواند و گفت: اگر ظرفیت و توانمندی‌های خدادادی میلیون‌ها دانشجو و فارغ‌التحصیل موجود در کشور، وارد عرصه‌های سیاسی و مدیریتی کشور شود، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که نظام اسلامی مدبرانه و عالمانه‌تر اداره گردد.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤالات حاضران، فضای سیاسی کنونی موجود در دانشگاه‌ها را رضایت‌بخش ندانست و تصریح کرد: با ارتقای کمّی و کیفی که پس از انقلاب اسلامی در آموزش عالی کشور حاصل شده، درک عمومی مردم و به خصوص نخبگان کشور ارتقای چشمگیری حاصل کرده و روا نیست که این استعداد و توان در فضای سیاسی کشور منفعل بماند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه و در پاسخ به پرسش‌های متعدد دانشجویان درباره چشم‌انداز فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، به مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی اشاره کرد و افزود: تفرقه و تضعیف انسجام ملی، به نفع کشور نیست، چرا که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در سایه وحدت و انسجام داخلی و رهبری داهیانه امام خمینی(ره) به پیروزی رسید، هر زمان که وحدت ملی جدی گرفته شده به پیروزی‌های چشمگیر دست یافته‌ایم و هر زمان هم که انسجام داخلی تضعیف شده طمع دشمنان برانگیخته و فشارهای آنان به ملت و انقلاب اسلامی افزایش یافته است.

هاشمی رفسنجانی تکرار و بازگشت به تجربه پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و سایر عرصه‌ها در ایجاد وحدت، همدلی و هماهنگی مردم و مسئولان را راه درست مقابله با مشکلات و تهدیدات پیش رو خواند و انتخابات آینده ریاست جمهوری را یکی از صحنه‌های ظهور و تجلی این امر مهم دانست و گفت: برگزاری قانونی، شفاف و آزادانه همه مراحل انتخابات آینده ریاست جمهوری، اعتماد و امید را بیش از پیش در عرصه عمومی، گروه‌ها و نیروهای وفادار به انقلاب و قانون اساسی جاری خواهد ساخت و از این طریق می‌توان امیدوار بود تا دشمنان نظام اسلامی در رسیدن به اهداف پلید خود ناکام گردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی پیرامون دیپلماسی هسته ای کشور و چگونگی اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را حق هر کشور و سرمایه چند دهه گذشته ایران حتی پیش از انقلاب اسلامی خواند و گفت: پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی فعالیت برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز و به خوبی پیش رفت و این مهم پس از جنگ تحمیلی بدون سروصدا و تبلیغات سرعت قابل قبولی گرفت.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اوضاع بین‌المللی مقطع پایان جنگ تحمیلی، به خصوص در سازمان ملل گفت: در شرایطی که اکثر کشورهای جهان طرفدار صدام و بر ضد ما بودند، ما توانستیم با تدابیر صحیح و دیپلماسی ویژه، صدام را به عنوان متجاوز و شروع‌کننده جنگ در سازمان ملل معرفی کنیم و قطعنامه تعیین خسارات جنگ تحمیلی و پرداخت غرامت به ایران نیز در همین شرایط به تصویب رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مدبرانه و به دور از احساس و تبلیغات را راه صحیح حل مشکلات داخلی و بین‌المللی کشور خواند و تصریح کرد: اگرچه کشورهای غربی در حال حاضر به دنبال باج‌خواهی و وقت‌کشی برای رسیدن به اهداف شوم خود هستند، اما می‌توان با پشتیبانی مردم و نیروهای دلسوز و وفادار به نظام و انقلاب و نیز مدیریت صحیح، دشمنان را در اهدافشان ناکام گذارد.