حجت‌الاسلام محمدمهدی درّانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار مخرب دو وجه دارد که وجه نخست آن این است که شخصی بدون هیچ‌گونه تحرک تنها منتظر ظهور امام زمان(عج) باشد تا با حضور ایشان وضعیت مردم اصلاح شود که این دیدگاهی کاملاً مادی و دنیایی است.

وی افزود: وجه دیگر انتظار مخرب که خطرناک‌تر از مورد نخست است این است که با توجه به روایتی که بیان می‌دارد امام زمان(ع) زمانی ظهور می‌کند که دنیا از ظلم و جور پر شده باشد تصور کنیم باید فساد را در سطح دنیا افزایش دهیم تا ظهور اتفاق بیفتد.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: با شناخت این‌گونه انتظار‌های مخرب است که انتظار سازنده معنا پیدا می‌کند که سکون و بی‌تحرکی در آن جایگاهی ندارد و شامل خودسازی و کسب اخلاق حسنه است.

وی با بیان اینکه امام صادق(ع) سه ویژگی اصلی بری منتظران برشمرده‌اند، ادامه داد: نخستین ویژگی فرد منتظر داشتن حالت انتظار بیان شده است و این ویژگی به انتظار برای از راه رسیدن مهمانی عزیز تشبیه شده است.

درّانی تاکید کرد: داشتن عمل صالح و اخلاق حسنه از دیگر ویژگی‌های فرد منتظر است و انجام اعمال نیک به دور از ریا نشانه داشتن دل پاک و منتطر ظهوراست.

توجه به محبت امام زمان(عج) راهی برای زنده نگه داشتن انتظار در قلب‌ها

وی تصریح کرد: توجه به محبت‌های امام زمان(عج) در حق مؤمنان، اندوهگین شدن ایشان به واسطه غم‌های آنها و دفع بلاها به واسطه توجه ایشان باعث می‌شود بتوانیم انتظار را در قلب خود زنده نگه داریم.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه شرکت در جلسات مذهبی نشانه محبت به امام عصر (عج) است، اضافه کرد: لازم است با برپایی مجالسی برای امام زمان(عج) برای ایشان دعا کرده و تلاش کنیم مردم بیش از پیش با ایشان آشنا شوند و موانعی مانند گناه و معصیت را از راه ظهور ایشان پاک کنیم.

‌بهترین عبادت، خدمت به امام زمان(عج) است

وی با بیان اینکه‌بهترین عبادت خدمت به امام زمان(عج) است، اظهار داشت: امام صادق(ع) فرموده است که اگر در دوران امام مهدی(عج) حضور داشته باشم تمام عمر در خدمت ایشان خواهم بود و از مصادیق خدمت به آن حضرت در زمان ما انجام دادن هر کاری است امام زمان(عج) به آن امر فرموده‌اند.

درّانی تاکید کرد: یکی از خدمات ما به ایشان این است که محبت را در دل‌های دیگران زیاد کنیم و این موضوع با اهتمام به ادای حقوق دیگران بهتر انجام‌پذیر می‌شود.

‌نگاه حاجت‌طلبانه در حوزه مهدویت آسیبی جدی است

وی با اشاره به اینکه نگاه حاجت‌طلبانه در حوزه مهدویت آسیبی جدی است، تاکید کرد: گرچه پیروان امام زمان(عج) باید تمام حوائج خود را از ایشان درخواست کنند اما این مهم‌تر است که شخصیت حقیقی ایشان را به عنوان مصلح جهانی و برپا کننده حکومت واحد جهانی بشناسیم و درک کنیم.

