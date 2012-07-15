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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

کارگاه سلامت مادران در گچساران برگزار شد/ زنان باردار مصرف چای را کاهش دهند

کارگاه سلامت مادران در گچساران برگزار شد/ زنان باردار مصرف چای را کاهش دهند

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارگاه دو روزه سلامت مادران، با حضور 30 مامای طرح پزشک خانواده روستایی و ماماهای مراکز شهری در گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول واحد تنظیم خانواده شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: هدف از برگزاری این کارگاه، بازآموزی مجدد کاردانهای مامایی برای افزایش کیفیت خدمات دهی به مادران باردار در طول ایام بارداری و پس از زایمان است.

تهمینه ملک زاده افزود: به دلیل اهمیت شاخص مرگ و میر مادران باردار در ارزیابی های بین المللی و تاثیری که مادران در تحکیم بنیان خانواده بر عهده دارند، لازم است حفظ سلامت و جان این قشر آسیب پذیر جامعه در اولویت برنامه های بهداشت و درمان قرار گیرد.

وی بیان کرد: مرکز بهداشت شهرستان گچساران با برگزاری دوره های آموزش سالانه نیروهای خود، برای حفظ رقم صفر در شاخص مرگ و میر مادران باردار این شهرستان برنامه ریزی می کند.

مادران باردار مصرف چای را کاهش دهند

یک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی گفت: به دلیل تاثیر منفی مصرف زیاد کافئین بر رشد جنین، لازم است مصرف چای، قهوه و سایر نوشیدنی های حاوی کافئین در دوران بارداری کاهش یاید.

سمانه عزیزی افزود: مادر باردار بهتر است روزانه حداقل پنج واحد میوه، آب میوه طبیعی و سبزیجات را وارد برنامه غذایی خود کرده و برای رفع مشکل یبوست نیز، از میوه های خشک مانند انجیر و آلوی خشک و همچنین مایعات کافی استفاده کند.

وی بیان کرد: مادران باردار، باید از حذف وعده های غذایی، به ویژه وعده صبحانه پرهیز کرده و حداقل سه میان وعده سبک را نیز در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهند.

عزیزی تاکید کرد: مادران باردار از مصرف زیاد جگر به دلیل داشتن ویتامینA زیاد، مصرف رنگ های خوراکی، غذاهای پرچرب و گوشت های فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس، به دلیل داشتن مواد نگهدارنده و احتمال آلودگی های میکروبی خودداری کنند.

کد مطلب 1650786

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