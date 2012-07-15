به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان ماه مبارک رمضان که در سالن همایش های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به فشار سیاسی دشمنان بر کشور افزود: ایران بسیار مقتدرتر از آن است که این فشارها و تحریم ها آن را از پا در بیاورد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جنس تحریم های فعلی درباره ایران را متفاوت از گذشته دانست و بیان داشت: تحریم امروزی علیه جمهوری اسلامی ایران تهدیدهایی باز است که استکبار توانسته برای آنها از سازمان ملل مصوبه بگیرد و متاسفانه هرگونه اقدامی از سوی ما می تواند راهی برای دشمنانمان باز کند و ما باید مراقب باشیم که در قالب نقشه‌های دشمنان حرکت نکنیم.



غضنفری تصریح کرد: دشمنان ما توان مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی را ندارند بنابراین مدلی پیچیده و بسیار هوشمند را برای تضعیف نظام به کار گرفته‌اند تا بتوانند ضربه نهایی خود را وارد کنند.



باید مدل ذهنی خود را اصلاح کنیم



وی با اشاره به اینکه تحریم ها جلوی واردات به کشور را می گیرد تاکید کرد: ما باید مدل ذهنی خود را اصلاح کنیم و بدانیم در این شرایط اگر کسی بتواند مایحتاج ضروری مردم را به آنها برساند کار درستی انجام داده است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت ریشه پدیده گرانی دارای پیچیدگی‌های زیادی دانست و ابراز داشت: دولت تلاش زیادی برای جلوگیری از شکل گرفتن حباب قیمتی انجام داد اما در نظام تحریم کنونی تهیه و جابجایی ارز توسط ایران ممنوع شده است.



تحریم بانک مرکزی در هیچ کشوری سابقه نداشته است



غضنفری تحریم بانک مرکزی ایران را از دیگر مشکلات ایجاد شده توسط دشمن اعلام کرد و گفت: تحریم بانک مرکزی در هیچ کشوری سابقه نداشته و دشمنان ایران بدون در نظر گرفتن استقلال این بانک آن را در ایران تحریم کرده اند.



وی با اظهار اینکه دشمنان با تضعیف پایه های نظام به دنبال اهداف خود هستند ادامه داد: ما از مواضع خود کوتاه نیامده ایم و جانفشانی در این مسیر کمترین کاری است که می توانیم انجام بدهیم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نباید طوری رفتار کنیم که نظام توزیع دچار گرسنگی بشود که اگر این گرسنگی در نظام توزیع ایجاد شد احتکار، کم فروشی، تقلب، تخلفات صنفی، گرانی و ... را به همراه خود خواهد آورد.



اجرای نظرات مراجع تقلید بر مردم و دولت واجب و تکلیف است



غضنفری درباره اقدامات دولت در مقابل خواسته‌های علما و مراجع تقلید بیان داشت: اجرای نظرات مراجع تقلید بر مردم و دولت واجب و تکلیف است.



وی ادامه داد: پس از اعتراضات علما و مراجع به گرانی‌ها، پیشنهاد دیدار با این بزرگواران را در هیئت دولت مطرح کردم که مورد موافقت قرار گرفت و ما امروز خدمت رسیدیم و به قم آمدیم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با رهنمود گرفتن از مراجع و علما می توان خطاها را اصلاح و کمبودها را جبران کرد.



غضنفری با بیان اینکه استکبار نظام ما را مانع دستیابی به اهداف و روش های استکباریش در منطقه می داند عنوان داشت: آنها می گویند که الگو بودن ایران در منطقه باید شکسته شود تا کشورهای منطقه نتوانند بر ایران اقتدا کنند.



وی اضافه کرد: آنها می خواهند با ایجاد جو ناامنی و بی اعتمادی در منطقه و شکستن باورها نسبت به ایران به هدف خود برسند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دشمنان سعی می‌کنند جلوی الگو شدن ایران برای مردم مسلمان منطقه را بگیرند بنابراین تنها ضعف‌ها را نشان می دهند اما پس از خداوند، ولایت و مردم پشتیبان این نظام هستند و دشمنان آرزوی خود را به گور می برند.



غضنفری در ادامه سخنان خود در خصوص اقدامات دولت برای از بین بردن مشکلات گفت: شکل گیری کمیته های مقاومت در تمامی وزارتخانه ها و اولویت دهی به تخصیص ارز از جمله این اقدامات بوده است.



درخواست تامین 24 میلیارد دلار برای واردات کالا



وی ادامه داد: در بحث اولویت دهی به تخصیص ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو سازی، بذر، کود و سم، مواد اولیه کارخانه های مهم و مواد اولیه کالاهای نیم ساخته در اولویت قرار گرفته اند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در راستای ساده سازی مسیر تامین کالا از بانک مرکزی درخواست تامین 24 میلیارد دلار برای واردات کالا کردیم که مورد انتقادهای گسترده‌ای قرار گرفت در حالی که این رقم یک اولویت بندی محسوب می‌شد و هزینه ای اضافی نبود.



دیگر روزهای سخت تمام شده است



غضنفری با اعلام اینکه دیگر روزهای سخت تمام شده است اظهار داشت: در شرایط کنونی اوضاع بازار مناسب است و ما به اندازه کافی ذخیره داریم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیستم بانکی مراقب اوضاع است اما باید توجه داشت مردم بدانند که مسئولان به دنبال حل مشکلات هستند.



القاء امید و آرامش به جامعه امری ضروری است



وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیریت توقعات و انتظارات را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا اعتمادها شکسته نشود و وفاق و همدلی بین مسئولان ایجاد شود.



غضنفری از اختلافات داخلی به عنوان سمی مهلک کشور یاد کرد و تصریح کرد: در شرایط کنونی القاء امید و آرامش به جامعه امری ضروری محسوب می‌شود و بر اساس وعده الهی، خداوند مؤمنان را یاری می‌کند و اگر خالصانه در راه خدا قدم بر داریم این وعده محقق خواهد شد.