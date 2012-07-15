31 هزار گلستانی پارسال مناطق عملیاتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابولحسن کریمی عصر یکشنبه در آیین تجلیل از فعالان ستاد راهیان نور استان افزود: این گروهها در قالب کاروانهای دانش آموزی، دانشجویی، بسیج و .. به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اعزام این گروهها به مناطق عملیاتی بدون کوچکترین حادثه و اتفاقی انجام شد و همه کاروانیان به سلامت به منطقه بازگشتند.

وی عنوان کرد: برگزاری کراوانهای راهیان نور در زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگریهای شهدا و حماسه سازان دوران دفاع مقدس نقش ارزنده ای دارد.

سرهنگ کریمی بیان داشت: یکی از بهترین راهها برای ماندگاری و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های مختلف، راهیان نور است.

ارسال دو هزار پیامک عفاف و حجاب در گلستان

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان از ارسال دو هزار پیامک با محوریت عفاف و حجاب خبر داد.

به گزارش مهر، طاهره صفریان افزود: این طرح به منظور تبلیغ و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای بینش دینی بانوان اجرا می شود .

صفریان خاطر نشان کرد: تنها با وجود عفاف در بستر روابط اجتماعی است که می توان انتظار داشت جامعه از امنیت و سلامت کافی برخوردار شود.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد : علاوه بر آگاهی بخشی به فواید حجاب ، فطری و دینی بودن آن دو عامل دیگری است که در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نقش اساسی دارد.