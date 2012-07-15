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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

سرهنگ کریمی:

31 هزار گلستانی پارسال مناطق عملیاتی شدند

31 هزار گلستانی پارسال مناطق عملیاتی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد راهیان نور گلستان گفت: سال گذشته 31 هزار نفر از استان به مناطق عملیاتی در قالب کاروانهای راهیان نور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابولحسن کریمی عصر یکشنبه در آیین تجلیل از فعالان ستاد راهیان نور استان افزود: این گروهها در قالب کاروانهای دانش آموزی، دانشجویی، بسیج و .. به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اعزام این گروهها به مناطق عملیاتی بدون کوچکترین حادثه و اتفاقی انجام شد و همه کاروانیان به سلامت به منطقه بازگشتند.

وی عنوان کرد: برگزاری کراوانهای راهیان نور در زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگریهای شهدا و حماسه سازان دوران دفاع مقدس نقش ارزنده ای دارد.

سرهنگ کریمی بیان داشت: یکی از بهترین راهها برای ماندگاری و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های مختلف، راهیان نور است.

ارسال دو هزار پیامک عفاف و حجاب در گلستان

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان از ارسال دو هزار  پیامک با محوریت عفاف و حجاب خبر داد.

به گزارش مهر، طاهره صفریان افزود: این طرح به منظور تبلیغ و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای بینش دینی بانوان اجرا می شود .

صفریان خاطر نشان کرد: تنها با وجود عفاف در بستر روابط اجتماعی است که می توان انتظار داشت جامعه از امنیت و سلامت کافی برخوردار شود.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد : علاوه بر آگاهی بخشی به فواید حجاب ، فطری و دینی بودن آن دو عامل دیگری است که در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نقش اساسی دارد.

کد مطلب 1650790

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