  1. ورزش
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

مهدوی کیا مطرح کرد:

گرما مشکل اصلی ما مقابل صنعت نفت است/ به دنبال جمع آوری امتیازات هستیم

گرما مشکل اصلی ما مقابل صنعت نفت است/ به دنبال جمع آوری امتیازات هستیم

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: زمان لازم است تا تفکرات مانوئل کاملا اجرا شود، هواداران اگر صبور باشند، تیم با کادر فنی فعلی نتیجه می گیرد اما از شروع لیگ به دنبال جمع آوری امتیازات هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی مهدوی کیا در خصوص آخرین وضعیت آمادگی تیم فوتبال پرسپولیس و دیدار این تیم مقابل صنعت نفت آبادان در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت:  تیم در حال حاضر شرایط خوبی دارد. در این مدت با فشردگی بیشتری کار کردیم تا  زمانی را که از دست دادیم جبران شود. مانوئل یک مربی با تجربه است، ما برنامه های آماده سازی او را با جدیت دنبال کردیم اما به زمان بیشتری نیاز داریم.

وی درهمین خصوص افزود: قطعا شرایط ما بازی به بازی بهتر خواهد شد اما قصد داریم از شروع لیگ امتیازات را ذخیره کنیم. در بازی با نفت مشکل اصلی ما شرایط آب و هوایی خواهد بود اما سعی می کنیم با غلبه بر آن به نتیجه دلخواه برسیم.

کد مطلب 1650792

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