244 مجوز تاسیس و طرح توسعه صنعتی در خراسان رضوی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی توسعه وفناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از موافقت اعطای 244 مجوز تاسیس صنعتی و طرح توسعه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

محمدرضا افشین اظهار داشت: جوازهای فوق برای سرمایه گذاران در شهرستانهای مشهد، نیشابور، چناران، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه، قوچان، کاشمر، فریمان، بردسکن، خواف ، درگز ، مه ولات ، خلیل آباد، سرخس ، کلات نادر، بجستان ، جغتای ، تربت جام، فیروزه ، طرقبه وشاندیز، زاوه ، باخرز و تایباد صادر شده است.

وی افزود: در صورت بهره برداری امکان چهار میلیارد و 766 میلیون ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود 5 هزار نفر فراهم خواهد شد.

اجرای تنظیم بازار در قالب طرح ضیافت در خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به ضرورت حضور اثرگذار و مطمئن در تامین و توزیع مناسب و منطقی کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار در ایام رمضان، برنامه ها و اقدامات ویژه تنظیم بازار از پانزدهم تیر تا بیست و پنجم مرداد در قالب طرح ضیافت اجرا می شود.

علی صفرزاده اظهار داشت: طرح ضیافت با هدف فراهم سازی امکان تامین و تنظیم بازار انواع اقلام موادغذایی مورد نیاز و ضروری مردم با قیمت و کیفیت مناسب در استان برگزار می شود.

وی افزود: در این طرح، تدارک تامین و عرضه متمرکز اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان در 5 گروه کالایی شامل مواد پروتئینی و گوشتی، فرآورده های لبنی، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی نظیر برنج و حبوبات صورت گرفته است.

اجرای طرح تشدید بازرسی اصناف خراسان رضوی در ایام رمضان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف در ایام رمضان خبر داد.

علی صفرزاده تاکید کرد: به موازات اجرای طرح ضیافت و با هدف اثربخشی هرچه بیشترطرح مذکور در تامین و توزیع اقلام و کالاهای منتخب و نیز مایحتاج مصرف کنندگان در ایام ماه مبارک رمضان برنامه ریزی لازم در قالب طرح تشدید نظارت و بازرسی صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه در این طرح از پتانسیل بیش از 1200 نفر بازرس و ناظر افتخاری استفاده می شود و شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در نمایشگاههای طرح ضیافت استقرار می یابند اظهار داشت: در این طرح، تمرکز بازرسی ها بر روی کاهش تخلفاتی نظیر کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و نیز احتکار معطوف شده است.

تمدید مهلت ثبت نام در طرح بروزرسانی طرحهای نیمه تمام صنعتی استان

معاون برنامه ریزی، توسعه وفناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: مهلت ثبت نام در طرح بروزرسانی اطلاعات طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی در وبگاه وزارت صنعت ، معدن وتجارت تا 15مرداد ماه جاری تمدید شد.

محمدرضا افشین اظهار داشت: همه دارندگان مجوزهای تأسیس وتوسعه صنعتی معتبر استان موظفند جهت دریافت فرمت مربوطه و آشنایی با نحوه تکمیل مدارک و ثبت اطلاعات طرح تولیدی حداکثر تا 15 مرداد به کارشناسان اداره برنامه ریزی این سازمان و خانه صنعت ، معدن وتجارت استان مراجعه کنند.

وی گفت : بدیهی است دارندگان مجوزهایی که نسبت به تکمیل اطلاعات طرح در حال احداث خود در سامانه مذکور تا مهلت تعیین شده اقدام نکنند از فهرست طرحهای فعال حذف وسازمان صنعت ، معدن وتجارت استان نیز از ارایه هرگونه خدمات و تسهیلات به آنها معذور خواهد بود.

برگزاری فروش فوق العاده در 1500 واحد صنفی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از برگزاری فروش فوق العاده در بیش از 1500 واحد صنفی استان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری فروش های فوق العاده در استان و مشهد تصریح کرد: با هماهنگی های صورت گرفته در خصوص مشارکت واحدهای صنفی در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان تا کنون اتحادیه های گوشت گوسفندی، مرغ و تخم مرغ ، خواروبار و لبنیات ، برنج فروشان و عمده مواد غذایی و همچنین قنادان اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه 900 واحد صنفی از واحدهای مشارکت کننده در این طرح در مشهد هستند، افزود: تعداد واحدهای صنفی مشارکت کننده در این طرح در استان به حدود 3000 واحد افزایش خواهد یافت.