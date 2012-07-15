  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

محمدی در گفتگو با مهر:

معماری کنونی به هویت معماری اسلامی ایرانی آسیب می‎زند

معماری کنونی به هویت معماری اسلامی ایرانی آسیب می‎زند

اصفهان- خبرگزاری مهر: کارشناس هنر معماری اسلامی گفت: در معماری کنونی احداث بناها به گونه ای است که به هویت معماری اسلامی ایرانی آسیب وارد می‎سازد.

احمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رشد بیش از حد شهرها، معماری شهری دچار مدرنیسم کاذب شده است.

وی افزود: معماری اسلامی مطابق با انسان ایرانی و طبیعت است و با زندگی انسان‎ها ارتباط ماندگاری را برقرار می کند.

این کارشناس هنر معماری اسلامی گفت: در معماری کنونی  احداث بناها نباید هویت معماری اسلامی ایرانی خدشه وارد کند.

وی با بیان اینکه، معماری ظرف زندگی انسان است، گفت: برای ساخت یک بنای ایرانی باید دید سبک زندگی انسان ایرانی چگونه است، پس معمار در حقیقت شکل زندگی مردم را به وجود می‌آورد.

محمدی در ادامه  اذعان داشت: رعایت مقررات ملی برای توسعه صنعتی‌سازی ساختمان یکی از الزامات مهم در معماری است و رعایت این اصل برای حفظ ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان ضروری است.

وی با اشاره به ویژگی‎هایی ساختمان استاندار، از اصول ضروری در معماری صنعتی نام برد و گفت:  سبک‌سازی، مقاوم‌سازی، مصرف بهینه انرژی، کاهش دوره ساخت موجب کاهش هزینه ساخت و افزایش کیفیت ساختمان می‎شود.

کارشناس معماری اسلامی با بیان اینکه هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت  کردن زندگی است، تصریح کرد: کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت‎های ما دارد و از طرف دیگر احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می‎دهد.
 

کد مطلب 1650796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها