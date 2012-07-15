احمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رشد بیش از حد شهرها، معماری شهری دچار مدرنیسم کاذب شده است.

وی افزود: معماری اسلامی مطابق با انسان ایرانی و طبیعت است و با زندگی انسان‎ها ارتباط ماندگاری را برقرار می کند.

این کارشناس هنر معماری اسلامی گفت: در معماری کنونی احداث بناها نباید هویت معماری اسلامی ایرانی خدشه وارد کند.

وی با بیان اینکه، معماری ظرف زندگی انسان است، گفت: برای ساخت یک بنای ایرانی باید دید سبک زندگی انسان ایرانی چگونه است، پس معمار در حقیقت شکل زندگی مردم را به وجود می‌آورد.

محمدی در ادامه اذعان داشت: رعایت مقررات ملی برای توسعه صنعتی‌سازی ساختمان یکی از الزامات مهم در معماری است و رعایت این اصل برای حفظ ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان ضروری است.

وی با اشاره به ویژگی‎هایی ساختمان استاندار، از اصول ضروری در معماری صنعتی نام برد و گفت: سبک‌سازی، مقاوم‌سازی، مصرف بهینه انرژی، کاهش دوره ساخت موجب کاهش هزینه ساخت و افزایش کیفیت ساختمان می‎شود.

کارشناس معماری اسلامی با بیان اینکه هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت کردن زندگی است، تصریح کرد: کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت‎های ما دارد و از طرف دیگر احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می‎دهد.

