ارائه خدمات الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ویژه اعضای نظام مهندسی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی اظهار داشت: هدف از ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی مهندسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان، تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی و همچنین حفظ شئونات مهندسان سازمان است.



وی بیان کرد :یکی از اهداف راه اندازی ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز ارائه خدمات ویژه در بخش های مختلف آموزشی و رفاهی برای مهندسان عضو سازمان بوده که از این جمله به خدمات مالیاتی می توان اشاره کرد.



مقومی با بیان اینکه هر ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان امور مالیاتی توافق مالیاتی را به استانها البته در آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اعلام می کردند افزود: متاسفانه امسال تاکنون این توافق صورت نگرفته که بر اساس پیشنهاد نظام مهندسی ساختمان قم مبنی بر تنویض اختیار سازمان امور مالیاتی به استانها در راستای توافق با نظام مهندسی استانها موضوع همچنان در حال پیگیری است که البته با توجه به مشکلات ناشی از تاخیر در توافق نهایی و نارضایتی اعضای سازمان ، ارائه خدمات مذکور آغاز شده است.



وی اضافه کرد: در همین راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از هفته گذشته آماده ارائه خدمات الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برای مهندسان عضو سازمان بوده است.



رئیس سازمان نظام مهندسی قم با بیان اینکه باجه پاسخ به سوالات مالیاتی اعضا نیز در ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم مستقر است تاکید کرد: مهندسانی که به تازگی پروانه اشتغال به کار دریافت کردند قبل از ارائه اظهارنامه مالیاتی خود باید برای تشکیل پرونده به اداره دارایی مراجعه کنند.



مقومی با بیان اینکه آن دسته از مهندسانی که در سال گذشته عملکردی هم نداشتند موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند افزود: مهندسانی که مبالغی بابت حسن انجام کار دریافت کرده اند باید رسید آن را در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی دریافت و مشخصات آن را در اظهارنامه درج کنند.



وی گفت: کلیه مراحل ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برای مهندسان عضو سازمان رایگان و بر عهده سازمان بوده و در طی مدت اعلام شده نیز نمایندگان امور مالیاتی و اداره کل پست استان در ساختمان شماره دو سازمان حضور خواهند داشت.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه امکان پرداخت مالیات به صورت نقد و اقساط فراهم شده است ادامه داد: مهندسان در مراجعه به سازمان برای تکمیل و ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی باید مدارکی همچون کد ملی‌ و کدپستی اعلام شده به دارایی را به همراه داشته باشند.



مقومی عنوان کرد: ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی از روز دوشنبه 26 تیر ماه لغایت 31 تیر ماه در دو نوبت کاری صبح از ساعت 8 الی 14 و در نوبت بعد از ظهر نیز از ساعت 16 الی 18 با استقرار 4 باجه پیشخوان و یک باجه راهنما در ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم واقع در بلوار امین نبش کوچه 8 دایر می باشد.

