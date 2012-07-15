ساخت مجتمع فرهنگی هنری سربیشه نیازمند هشت میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کوچی اظهارداشت: آبان ماه سال 84 کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی هنری سربیشه توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به زمین زده شد.

وی مساحت این مجتمع را دو هزار و 650 متر مربع اعلام کرد و افزود: ساخت این مجتمع در دو فاز 1500 متری که شامل ساختمان اداری و آموزشی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: فاز دو این پروزه در مساحت هزر و 150 متر شامل سالن آمفی تئاتر (سینما)، سالن انتظار و تاسیسات در حال اجرا است که فاز نخست آن کامل و 800 میلیون تومان بابت آن هزینه شده است.

کوچی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مجتمع را هشت میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این پروژه تا کنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سربیشه اظهار امید واری کرد: در صورت تخصیص اعتبارات تا پایان امسال مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری سربیشه طوری طراحی شده است تا قابلیت استفاده به عنوان سینما را داشته باشد.

مردم شهرستان سربیشه روزی را انتظار دارند که بتوانند فیلم های روز را در پرده این مجتمع سینمایی ببینند.