اولین کارخانه تخصصی ساخت لوکومتیو در البرز افتتاح می شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه انتقال دانش فنی و تولید لوکوموتیو ایران سفیر و افتتاح اولین کارخانه تخصصی ساخت لوکومتیور در ایران روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور در استان صنعتی البرز منشا تحول عظیم در سفرها و بار ریلی کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: این کارخانه که با اعتباری بالای هزار میلیارد تومان بهره برداری می شود در فاز اول 300 نفر به صورت مستقیم و سه هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در صنایع پپشتیبانی تولید لوکومتیو ایجاد خواهد کرد.

استاندار البرز گفت: ظرفیت تولید 150 دستگاه لوکومتیو و 42 دستگاه در سال در این مجموعه وجود دارد.

وی ابزار امیداواری کرد: گام های مهمی در توسعه استان صنعتی البرز برداشته شود و شاهد رونق اشتغال در این استان باشیم.