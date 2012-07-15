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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

با حضور احمدی نژاد؛

اولین کارخانه تخصصی ساخت لوکومتیو در البرز افتتاح می شود

اولین کارخانه تخصصی ساخت لوکومتیو در البرز افتتاح می شود

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از پروژه انتقال دانش فنی و تولید لوکومتیو ایران سفیر و افتتاح اولین کارخانه تخصصی ساخت لوکومتیو ایران در روز سه شنبه با حضور رئیس جمهوری خبر داد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه انتقال دانش فنی و تولید لوکوموتیو ایران سفیر و افتتاح اولین کارخانه تخصصی ساخت لوکومتیور در ایران روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور در استان صنعتی البرز منشا تحول عظیم در سفرها و بار ریلی کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: این کارخانه که با اعتباری بالای هزار میلیارد تومان بهره برداری می شود در فاز اول 300 نفر به صورت مستقیم و سه هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در صنایع پپشتیبانی تولید لوکومتیو ایجاد خواهد کرد.

استاندار البرز گفت: ظرفیت تولید 150 دستگاه لوکومتیو و 42 دستگاه در سال  در این مجموعه وجود دارد.

وی ابزار امیداواری کرد: گام های مهمی در توسعه استان صنعتی البرز برداشته شود و شاهد رونق اشتغال در این استان باشیم.

کد مطلب 1650804

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