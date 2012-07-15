دستگیری سارقان منزل/ کلنگ زنی احداث کلانتری در شهرک فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی استان قم حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودرو پژو 206 با راننده و یک سرنشین مشکوک شده و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.



در استعلام و بررسی وضعیت خودرو مشخص شد پلاک آن دستکاری و شماره ها تغییر داده شده اند و در بازرسی از داخل خودرو نیز تعداد زیادی اثاثیه منزل و لوازم شخصی و وجه نقد کشف شد.



با توجه به اظهارات ضد و نقیض متهمان دستگیر شده پرونده تشکیل و جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی استان دلالت داده شد.



حضور فرماندهی انتظامی استان قم در سامانه 197



رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در راستای پاسخگویی مسئولان انتظامی استان در خصوص مسائل و مشکلات انتظامی و ترافیکی شهروندان، سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم روز دوشنبه 26 تیرماه از ساعت 10 تا 12 در دفتر نظارت همگانی 197 حضور خواهد یافت.



سرهنگ فاضل نیا افزود: شهروندان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت، پیشنهاد و یا تقدیر و تشکر از کارکنان نیروی انتظامی را با سامانه 197 در میان بگذارند و در صورت تمایل به صورت حضوری در تاریخ مذکور به دفتر همگانی 197 واقع در خیابان انقلاب، کوچه 48 مجتمع یاس مراجعه و در دیدار چهره به چهره با فرمانده انتظامی استان ملاقات و نسبت به رفع مشکلات انتظامی خود اقدام کنند.



کلنگ زنی احداث کلانتری در شهرک فاطمیه



در راستای اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم با تامین اعتبار از سوی استانداری قم، مراسم کلنگ زنی احداث کلانتری در شهرک فاطمیه با حضور مدیرعامل شرکت عمران معصومیه، معاون نیروی انسانی، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان، جانشین فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.



این کلانتری در زمینی به مساحت هزار و 260 متر احداث و مطابق زمانبندی اعلام شده طی پنج ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

