45 درصد هرمزگانیها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند/معافیت بیمه ای روزنامه نگاران

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان را 720 هزار و 520 نفر اعلام کرد و بیان داشت: تعداد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در هرمزگان در سال 90 نسبت به مدت مشابه گذشته 1.6 درصد افزایش یافتند و در حال حاضر حدود 45 درصد جمعیت کل استان هرمزگان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: همچنین تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تامین اجتماعی در هرمزگان 678 هزار و 219 نفر هستند و 42 هزار و 301 نفر نیز مستمری بگیر اصلی و تبعی تامین اجتماعی در استان هرمزگان هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان افزود: تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی در هرمزگان در سال 90 نسبت به مدت مشابه گذشته سه درصد افزایش یافتند که 57 درصد این افراد را بازنشستگان، پنج درصد را از کار افتادگان و 38 درصد دیگر را فوت شده ها تشکیل می دهند.

حیدری همچنین تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار در سال 90 را 252 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه گذشته کاهشی 22 درصدی را نشان می دهند که 77 درصد این حادثه دیدگان را افراد متاهل و 33 درصد را افراد مجرد شامل می شود.

وی در ادامه از معافیت حق بیمه نویسندگان کتاب، هنرمندان و روزنامه نگاران خبر داد و گفت: یکی از برنامه های مهم تامین اجتماعی برای سال 91 اجرای طرح معافیت حق بیمه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران است که این افراد با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها حق بیمه هفت درصدی خود را خواهند پرداخت و سهم کارفرمای بیمه این افراد از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی و زنان سرپرست خانوار در دستور کار تامین اجتماعی هرمزگان قرار دارد، تصریح کرد: تا کنون بیش از چهار هزار نفر از کارگران ساختمانی هرمزگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند که طبق برنامه این افراد تا پایان امسال به بیش از 9 هزار نفر خواهند رسید.

حیدری اضافه کرد: همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده در هرمزگان در حال حاضر بیش از سه هزار نفر است که این رقم تا پایان سال 91 به حدود شش هزار نفر می رسد.

وی در خصوص دیگر برنامه های تامین اجتماعی هرمزگان برای سال 91 گفت: افتتاح شعب اقماری لیردف و بشاگرد و همچنین راه اندازی شعب اقماری هرمز و رویدر، پرداخت فیش حق بیمه از طریق دستگاههای خودپرداز و استخدام 11 نفر در حوزه بیمه ای از جمله دیگر برنامه های ما برای امسال هستند.