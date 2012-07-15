ماهانه 25 میلیارد تومان مستمری بازنشستگی در قزوین پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته تامین اجتماعی ظهر یکشنبه مراسمی با حضور علیرضا محجوب نماینده جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، محمد صادق بابایی مدیرکل درمان استان و جمع کثیری از کارگران و بازنشستگان در دانشگاه اسلامی کار شهر الوند برگزار شد.



علیرضا محسنی در این مراسم گفت: مطالبات تامین اجتماعی استان بالغ بر 160 میلیارد تومان است که با تعامل و دادن مهلت تلاش می کنیم تا کارفرمایان بتوانند این بدهی را پرداخت کنند.



وی افزود: ماهانه هشت میلیارد تومان کسری هزینه ها از طریق مرکز تامین می شود ودر صورت پرداخت مطالبات قادریم خدمات خود را بموقع انجام دهیم.



محسنی یادآورشد: در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای 12 هزار نفر از افراد تحت پوشش رتبه اول کشوری را کسب کرده ایم.



وی گفت: ماده 10 نوسازی صنایع در برنامه چهارم تنها به صورت مکلف دیده شده بود اما در برنامه پنجم این قانون در قالب اجباری دیده شده است.