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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۵

آیدین افشار:

دولت برای خرید آثار هنری بودجه اختصاص دهد/صنف نقاشان هیچ اتحادیه‌ای ندارند

دولت برای خرید آثار هنری بودجه اختصاص دهد/صنف نقاشان هیچ اتحادیه‌ای ندارند

اصفهان - خبرگزاری مهر: نقاش و پ‍ژوهشگر عرصه مینیاتور گفت: باید از دلال بازی برخی گالری داران در قیمت گذاری بر آثار هنری جلوگیری شود، در همین راستا  دولت برای خریداری کالاهای هنرمندان باید بودجه اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین افشار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرکز هنری آدینه اظهار داشت: آثار هنری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور با دلال بازی همراه است و این امر روی قیمت آثار تاثیر زیادی می‎گذارد.

وی افزود: روی هنر نمی‎توان قیمت گذاشت به هر حال در جریان برگزاری گالری‎های مختلف دست اندرکاران هنر به صورت آزاد بر روی آثار ارائه داده شده قیمت می‎گذارند.‎

نقاش و پ‍ژوهشگر عرصه مینیاتور بیان داشت: بحث برپایی گالری در نمایشگا‎ه‎ها نباید صرفا به دید و بازدید مردم از آثار ختم شود.

وی در ادامه اذعان داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در فروش آثار هنری مطرح است این است که گالری داران آثار هنری هنرمندان را خریداری می‎کنند و به نرخ بالا و به دلیل ارتباطات بین المللی به خارج از کشور برده و با قیمت‎های کاذب می‎فروشند.

افشار اضافه کرد: هنوز هیچ نهاد حمایتی و حتی اتحادیه‌ای برای صنف نقاشان وجود ندارد و در حال حاضر به دلیل کمی تعداد اعضای این صنف، اتحادیه نقاشان  در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه، کارهای تولیدی فروش خوبی ندارند، گفت: دولت و نهادهای مختلف فرهنگی باید به این عرصه ورود پیدا کنند و برای خریداری کالاهای هنرمندان ما بودجه اختصاص دهند تا اقتصاد هنر تقویت شود.

نقاش و پ‍ژوهشگر عرصه مینیاتور بیان داشت: هنر هویت ملی است و ابزار اصلی مسائل  ریشه‎ای و پیشرفت جامعه است، همچنین  برای تبلیغ پیشرفت‎های کشور باید هنرمندان وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه باید بر روی صنعت و مسائل علمی کشور کار شود، گفت: در مسائل مختلف باید از اظهار نظرهای افراد شاخص استفاده شود تا قیمت گذاری بر آثار هنری عادلانه باشد.

افشار تاکید کرد: در عصر کنونی آثار زیبا و ماندگار بزرگان این عرصه را با دستگاه‎های چاپ به صورت دقیق چاپ می‌کنند که با قیمت ارزان‌در اختیار مشتری قرار ‌گیرد، اما این آثار هیچ‎گاه جای آثار هنری را نمی‎گیرد.

کد مطلب 1650809

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