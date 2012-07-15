به گزارش خبرنگار مهر، آیدین افشار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرکز هنری آدینه اظهار داشت: آثار هنری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور با دلال بازی همراه است و این امر روی قیمت آثار تاثیر زیادی میگذارد.
وی افزود: روی هنر نمیتوان قیمت گذاشت به هر حال در جریان برگزاری گالریهای مختلف دست اندرکاران هنر به صورت آزاد بر روی آثار ارائه داده شده قیمت میگذارند.
نقاش و پژوهشگر عرصه مینیاتور بیان داشت: بحث برپایی گالری در نمایشگاهها نباید صرفا به دید و بازدید مردم از آثار ختم شود.
وی در ادامه اذعان داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در فروش آثار هنری مطرح است این است که گالری داران آثار هنری هنرمندان را خریداری میکنند و به نرخ بالا و به دلیل ارتباطات بین المللی به خارج از کشور برده و با قیمتهای کاذب میفروشند.
افشار اضافه کرد: هنوز هیچ نهاد حمایتی و حتی اتحادیهای برای صنف نقاشان وجود ندارد و در حال حاضر به دلیل کمی تعداد اعضای این صنف، اتحادیه نقاشان در استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه، کارهای تولیدی فروش خوبی ندارند، گفت: دولت و نهادهای مختلف فرهنگی باید به این عرصه ورود پیدا کنند و برای خریداری کالاهای هنرمندان ما بودجه اختصاص دهند تا اقتصاد هنر تقویت شود.
نقاش و پژوهشگر عرصه مینیاتور بیان داشت: هنر هویت ملی است و ابزار اصلی مسائل ریشهای و پیشرفت جامعه است، همچنین برای تبلیغ پیشرفتهای کشور باید هنرمندان وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه باید بر روی صنعت و مسائل علمی کشور کار شود، گفت: در مسائل مختلف باید از اظهار نظرهای افراد شاخص استفاده شود تا قیمت گذاری بر آثار هنری عادلانه باشد.
افشار تاکید کرد: در عصر کنونی آثار زیبا و ماندگار بزرگان این عرصه را با دستگاههای چاپ به صورت دقیق چاپ میکنند که با قیمت ارزاندر اختیار مشتری قرار گیرد، اما این آثار هیچگاه جای آثار هنری را نمیگیرد.
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