  1. استانها
  2. البرز
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

محمدی در گفتگو با مهر:

3 هزار خودروی باربری در محمدشهر ساماندهی شد

3 هزار خودروی باربری در محمدشهر ساماندهی شد

کرج- خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی محمدشهر با اشاره به ساماندهی بیش از سه هزار خودروی باربری در این شهر گفت: مالکان خودروهای باربری که تاکنون موفق به ثبت⁪ نام در سایت و ساماندهی نشده⁪ اند با در دست داشتن مدارک مربوطه به سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری محمدشهر مراجعه کنند.

بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: بهره⁪ برداران خودرو⁪های باربری اعم از سبک و نیمه سبک در شهر محمدشهر در این طرح، تحت پوشش سازمان حمل ونقل در خواهند آمد.

محمدی افزود: مالکان خودروهای باربری که تاکنون موفق به ثبت⁪ نام در سایت و ساماندهی نشده⁪ اند می⁪توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه به منظور اصلاح سهمیه سوخت، ارائه خدمات بیمه ⁪ای و تسهیلات دیگر به سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری محمدشهر مراجعه کنند.

وی توضیح داد: در سال گذشته تعداد سه ⁪هزار و 200 دستگاه از خودروهای باربری شهر محمدشهر در سامانه مربوط به این طرح ثبت⁪ نام شدند که از این تعداد تاکنون برای 700 دستگاه پروانه بهره⁪ برداری صادر شده است.

محمدی گفت: ساماندهی خودروهای باربری محمدشهر که در سال گذشته پیگیری شده بود در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

سازمان حمل و نقل محمدشهر در بلوار گلستانک ( سه راه فرهنگسرا ) این شهر واقع است.

کد مطلب 1650811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها