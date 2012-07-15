3 هزار خودروی باربری در محمدشهر ساماندهی شد

بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: بهره⁪ برداران خودرو⁪های باربری اعم از سبک و نیمه سبک در شهر محمدشهر در این طرح، تحت پوشش سازمان حمل ونقل در خواهند آمد.



محمدی افزود: مالکان خودروهای باربری که تاکنون موفق به ثبت⁪ نام در سایت و ساماندهی نشده⁪ اند می⁪توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه به منظور اصلاح سهمیه سوخت، ارائه خدمات بیمه ⁪ای و تسهیلات دیگر به سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری محمدشهر مراجعه کنند.



وی توضیح داد: در سال گذشته تعداد سه ⁪هزار و 200 دستگاه از خودروهای باربری شهر محمدشهر در سامانه مربوط به این طرح ثبت⁪ نام شدند که از این تعداد تاکنون برای 700 دستگاه پروانه بهره⁪ برداری صادر شده است.

محمدی گفت: ساماندهی خودروهای باربری محمدشهر که در سال گذشته پیگیری شده بود در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.



سازمان حمل و نقل محمدشهر در بلوار گلستانک ( سه راه فرهنگسرا ) این شهر واقع است.