3 هزار خودروی باربری در محمدشهر ساماندهی شد

بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: بهره برداران خودروهای باربری اعم از سبک و نیمه سبک در شهر محمدشهر در این طرح، تحت پوشش سازمان حمل ونقل در خواهند آمد.
محمدی افزود: مالکان خودروهای باربری که تاکنون موفق به ثبت نام در سایت و ساماندهی نشده اند میتوانند با در دست داشتن مدارک مربوطه به منظور اصلاح سهمیه سوخت، ارائه خدمات بیمه ای و تسهیلات دیگر به سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری محمدشهر مراجعه کنند.
وی توضیح داد: در سال گذشته تعداد سه هزار و 200 دستگاه از خودروهای باربری شهر محمدشهر در سامانه مربوط به این طرح ثبت نام شدند که از این تعداد تاکنون برای 700 دستگاه پروانه بهره برداری صادر شده است.
محمدی گفت: ساماندهی خودروهای باربری محمدشهر که در سال گذشته پیگیری شده بود در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
سازمان حمل و نقل محمدشهر در بلوار گلستانک ( سه راه فرهنگسرا ) این شهر واقع است.
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