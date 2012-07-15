جانباز 70 درصد بجنوردی به جمع همرزمان شهید خود پیوست

حسن براتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد رضا حاج طالبی جانباز 70 درصد بجنوردی که مدت 30 سال درد و رنج ناشی از جراحات وارده در جنگ تحمیلی را تحمل کرده بود سرانجام شنبه شب 24 تیر ماه شربت شهادت را نوشید.

وی اظهار داشت: این شهید بزرگوار در 23 رمضان سال 61 در منطقه شلمچه و در عملیات «رمضان» بر اثر انفجار تله‌های مین دشمن به افتخار جانبازی نائل آمد.

براتی زاده یاد آور شد: شهید حاج طالبی بر اثر این انفجار بینایی خود را از دست داده بود و به مدت 30 سال با همین وضعیت سپری کرد.

رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی افزود: مراسم تشییع پیکر پاک این شهید والامقام ساعت 10 دوشنبه 26 تیر ماه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین از مقابل مسجد انقلاب بجنورد آغاز شده و در گلزار شهدای بجنورد در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده می‌شود.

خراسان شمالی در طول 8 سال جنگ تحمیلی 2 هزار و 640 شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.