الیگودرز میزبان نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال/ 50 غرفه دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال الیگودرز عصر امروز شنبه با حضور مسئولان شهرستان و عموم مردم در دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح خواهد شد.

در این نمایشگاه که شرکتهای معتبر تولید نرم افزار کشور حضور دارند، آخرین تولیدات نرم افزاری با 50 درصد تخفیف به علاقمندان ارائه خواهد شد.

برگزاری مسابقات و سرگرمی، بازی های رایانه ای، جشنواره کودک و رسانه با حضور هنرمندان صدا و سیما، ارائه نرم افزارهای تلفن همراه و رایانه، سینما سه بعدی و کارگاههای آموزشی از بخش های مختلف این نمایشگاه خواهد بود.

این نمایشگاه بعد از نمایشگاه شهرستان بروجرد دومین رویداد بزرگ فرهنگی در این حوزه در استان لرستان محسوب می شود که از 25 لغایت 29 تیرماه هر روز از ساعت 16 الی 22 آماده بازدید علاقمندان است.

فرماندار شهرستان الیگودرز در این رابطه اظهار داشت: نمایشگاه رسانه های دیجیتال، فرصت طلایی فرهنگ و هنر شهرستان است.

سید مهدی وفایی مقدم ادامه داد: برپایی این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای استفاده بهینه فرهنگی و اجتماعی در شهرستان الیگودرز است.

وی با تاکید بر اینکه این برنامه متعلق به عموم مردم است، گفت: همه ادارات و دستگاههای دولتی برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه، موظف به همکاری لازم با متولیان برگزاری هستند.

فرماندار شهرستان الیگودرز با تاکید بر ضرورت استمرار چنین نمایشگاههایی در این شهرستان، از اقشار مختلف مردم الیگودرز خواست از این رویداد فرهنگی استقبال کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز نیز با اشاره به میزبانی این شهرستان برای برگزاری سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال اظهار داشت: سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان لرستان، به همت مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از 25 تا 29 تیر ماه در شهرستان الیگودرز برگزار می شود.

مصطفی محمدی افزود: این نمایشگاه با هدف فراهم کردن محیطی به منظور ایجاد همدلی و هم افزایی بین پدید آورندگان آثار دیجیتالی، حمایت از تولید کنندگان محتوای الکترونیک و امکان عرضه آسان رسانه های دیجیتال با بیش از 50 غرفه برگزار می شود.

محمدی بیان داشت: این نمایشگاه شامل نرم افزارهای رسانه ای، نرم افزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانه ای، پایگاه های اینترنتی و وبلاگها، هنرهای دیجیتال، بین الملل، تولیدات مراکز فرهنگی دیجیتال، تولیدات رسانه های دیجیتال دانش آموزی، پژوهش، فناوری و نوآوری در رسانه های دیجیتال و برپایی کارگاههای آموزشی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز تصریح کرد: این نمایشگاه عصر امروز در محل سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح می شود و تا بیست و نهم تیر ماه جاری برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.