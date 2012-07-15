اساسنامه استقلال و پرسپولیس اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین موضوع مطرح شده در جلسه اخیر هیئت واگذاری، اساسنامه شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس بود که در نهایت اصلاح شد.



همچنین در این جلسه با عرضه مجدد سهام شرکتهای پتروشیمی جهرم، فسا و داراب از طریق فرابورس با قیمت پایه و شرایط واگذاری قبلی موافقت شد و قیمت پایه و شرایط واگذاری برای عرضه مجدد 39/68 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن(بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 40 درصد سهام شرکت گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط مصوب شد.



قیمت پایه و شرایط واگذاری برای عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و 100 درصد ارزش نیروگاه هسا هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط نیز به تصویب رسید.



تصویب قیمت و شرایط واگذاری 20 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان ایلام و 20 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان چهارمحال و بختیاری هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت رددیون دولت به بانک ملی به صورت نقد از دیگر مصوبات هیئت واگذاری بود.



دراین جلسه همچنین قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد نیروگاه شهید زنبق یزد از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط و برنامه زمانبندی واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری به تفکیک روش و میزان واگذاری در سال 91 به تصویب رسید.