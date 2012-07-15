تونس مغلوب تیم ملی والیبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم تیمهای ملی والیبال ایران و تونس امروز یکشنبه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن ملیپوشان کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 13)، (25 بر 16) و (25 بر 19) موفق به شکست مهمان خود شد. ملیپوشان والیبال ایران در حالی در این بازی صاحب برتری 3 بر صفر شدند که طی دو دیدار گذشته جمعه و شنبه برگزار شده بود، تونس را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بودند.
دیدار امروز برابر تونس آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال پیش از اعزام به روسیه بود. شاگردان خولیو ولاسکو بامداد دوشنبه به منظور برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی روسیه عازم مسکو میشوند. در غیاب سامان فائزی که دچار آسیب دیدگی شده است، تیم ملی با سیزده بازیکن به روسیه سفر میکند.
تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابتهای کاپ آسیا و انتخابی لیگ جهانی آماده میشود. مسابقات کاپ آسیا 11 تا 17 شهریورماه در ویتنام برگزار میشود. ایران مدافع عنوان قهرمانی این رقابتهاست. ضمن اینکه تیم ملی والیبال بنا بر اعلام کنفدراسیون آسیا، به عنوان نماینده این قاره در رقابتهای انتخابی لیگ جهانی انتخاب شده است. براین اساس تیم ایران به طور مستقیم به دور دوم این رقابتها راه پیدا میکند. تیم ملی والیبال ایران در این مرحله باید به مصاف نماینده قاره آفریقا برود. برنده دیدار تیمهای ایران و نماینده آفریقا در مرحله نهایی با تیم شانزدهم لیگ جهانی 2012 برای راهیابی به لیگ جهانی 2013 پیکار خواهد کرد. تاریخ برگزاری این دیدارها اعلام نشده است.
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