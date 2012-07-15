راه اندازی سایتی برای حل مشکلات صدور گذرنامه تا یک ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که بعدازظهر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: یکی از مشکلات ما با آژانس داران این است که دوستان نمی توانند گذرنامه را اسکن و بازیابی کنند اما با راه اندازی این سایت این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی گفت: زمان صدور روادید به تازگی به 5 روز رسیده است و متقاضیان بعد از ارسال مدارک 5 روز کاری دیگر می توانند ویزا را دریافت کنند.

کریمی افزود: برخی از همکاران در دفاتر خدمات مسافرتی اطلاعات کاملی از مهمانان ندارند. شاید در این زمینه مدیر آژانس اطلاعاتش کامل باشد اما در زمان ارسال مدارک نواقصی دیده می شود.

وی گفت: در ایران قانون، قانون خون است یعنی یک ایرانی نمی تواند با گذرنامه استرالیایی وارد ایران شود. باید این موضوعات بررسی و اطلاع رسانی شود تا مشکل خاصی برای ورود گردشگران بوجود نیاید.