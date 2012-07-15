به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباس شفیعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرکز هنری آدینه اظهار داشت: مشکلات حوزه فرهنگ و هنر در جامعه کم نیست و به راحتی نمی‎توان آنها را حل کرد.

وی افزود: راهکارهای مختلفی در این خصوص ارائه می‎شود، اما این راهکارها کوتاه مدت و محدود هستند.

کارگردان و انیماتور سینما بیان داشت: مبحث بیمه هنرمندان یکی از عمده ترین مشکلات هنرمندان است و در بحث بیمه شرایطی عنوان شده است که مورد قبول بیشتری از هنرمندان نیست.

وی گفت: استفاده از بیمه هنرمندان شرایط سختی دارد و هنرمندانی که برای در یافت این تسهیلات مراجعه می‎کنند با صفی طولانی برخورد می‎کنند.

شفیعی عنوان کرد: برگزاری آزمون برای هنرمندان از جمله شرایطی است که برای بیمه مد نظر قرار گرفته شده است.

وی گفت: حضور آثار کاریکاتوریست‎ها در جشنواره‎ها علاوه بر ایجاد فضایی رقابتی محیطی فراهم می‎کند تا مراکز مختلف کاریکاتور در سراسر کشور، تولیدات هنرمندان را در معرض دید قرار دهد.

این کارگردان سینما ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در انیمیشن وجود دارد، مقوله‌ کارگردانی است وگرنه در زمینه نرم‌افزار پیشرفت زیادی کرده است.

وی با اشاره به اینکه ‌جشنواره‌ها عامل مناسبی برای ایجاد رقابت هستند، گفت: در تولیدات انیمیشن سیما ارتقای مناسبی به وجود آمده و از نظر کمی و کیفی رشد خوبی به وجود آمده است.

شفیعی اذعان داشت: صداوسیما باید از انیمیشن حمایت کند زیرا در سال‎های اخیر شاهد رشد چشمگیری در این عرصه بوده‌ایم.