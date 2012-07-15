شهروندان ماهدشت در ماه مبارک رمضان با کم آبی مواجه می شوند

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تاکید و پیگیری‌های نمایندگان محترم مجلس و امام جمعه محترم شهر ماهدشت در خصوص تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات به موقع و مطلوب؛ متأسفانه آبفای ماهدشت به تعهدات خود در قبال ترمیم و بازسازی‌ حفاری‌ها عمل نکرده است.



قربانی افزود: متاسفانه تاخیر و تعلل در اجرایی شدن اقدامات و طرح‌های آبفای ماهدشت موجبات نارضایتی شهروندان و اخلال در اجرای پروژه‌های شهری را فراهم کرده است.



شهردار ماهدشت تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه کیلومتر مجوز حفاری برای آبفا صادر شده است اما در مقابل آبفا هیچ اقدام به موقع و مطلوبی در این رابطه نداشته است که در نهایت این امر منجر به اتلاف وقت، هزینه و دوباره کاری برای شهرداری شده است.



قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود آب به ویژه در مناطق پایین دست شهر ماهدشت افزود: اگر روند کمبود آب به این شکل ادامه پیدا کند در اواسط تابستان به ویژه در ماه مبارک رمضان شهروندان با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد.



وی افزود: به رغم رایزنی‌های متعدد با مسئولان ذیربط به خصوص آبفای ماهدشت، اقدام مؤثری در این رابطه صورت نپذیرفته است.