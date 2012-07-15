علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تاکید و پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و امام جمعه محترم شهر ماهدشت در خصوص تسریع در انجام پروژههای عمرانی و ارائه خدمات به موقع و مطلوب؛ متأسفانه آبفای ماهدشت به تعهدات خود در قبال ترمیم و بازسازی حفاریها عمل نکرده است.
قربانی افزود: متاسفانه تاخیر و تعلل در اجرایی شدن اقدامات و طرحهای آبفای ماهدشت موجبات نارضایتی شهروندان و اخلال در اجرای پروژههای شهری را فراهم کرده است.
شهردار ماهدشت تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه کیلومتر مجوز حفاری برای آبفا صادر شده است اما در مقابل آبفا هیچ اقدام به موقع و مطلوبی در این رابطه نداشته است که در نهایت این امر منجر به اتلاف وقت، هزینه و دوباره کاری برای شهرداری شده است.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود آب به ویژه در مناطق پایین دست شهر ماهدشت افزود: اگر روند کمبود آب به این شکل ادامه پیدا کند در اواسط تابستان به ویژه در ماه مبارک رمضان شهروندان با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد.
وی افزود: به رغم رایزنیهای متعدد با مسئولان ذیربط به خصوص آبفای ماهدشت، اقدام مؤثری در این رابطه صورت نپذیرفته است.
قربانی در گفتگو با مهر:
شهروندان ماهدشت در ماه مبارک رمضان با کم آبی مواجه می شوند
کرج- خبرگزاری مهر: شهردار شهر ماهدشت کرج ضمن انتقاد شدید از عملکرد آبفای این شهر، هشدار داد که اگر روند کمبود آب در شهر ماهدشت به همین شکل پیش رود، شهروندان ماهدشت در اواسط تابستان و ماه مبارک رمضان با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد.
علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تاکید و پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و امام جمعه محترم شهر ماهدشت در خصوص تسریع در انجام پروژههای عمرانی و ارائه خدمات به موقع و مطلوب؛ متأسفانه آبفای ماهدشت به تعهدات خود در قبال ترمیم و بازسازی حفاریها عمل نکرده است.
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