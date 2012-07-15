زولبیا و بامیه 4500 تومانی سر سفره افطار/ تخلفات را گزارش کنید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی در یک نشست خبری گفت: کمیسیون نظارت استان تهران ساعاتی قبل نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک را در ماه مبارک رمضان امسال 4 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه دو نیز 4 هزار تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه قنادان افزود: سال گذشته نرخ زولبیا و بامیه از اولویت نرخ گذاری خارج شد، اما امسال نیز این نرخ در کمیسیون نظارت استان تهران تعیین شده است در حالی که درخواست ما این است که نرخ زولبیا و بامیه از شمول نرخ‌گذاری دولتی خارج شود.

وی تصریح کرد: مردم می توانند هرگونه تخلفات را با بازرسان و سامانه 124 در میان بگذارند.