90 درصد مهارت آموختگان فناوری خودرو کرمان جذب بازار کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه کرمان گفت: حدود 90 درصد مهارت آموختگان رشته های فناوری خودرو و رانندگی پایه یکم در مرکز تخصصی شماره سه کرمان جذب بازار کار شده اند.

رحمت الله مهنی گفت: این مرکز، تنها مرکز تخصصی فناوری خودرو جنوبشرق کشور است که هر سال در المپیاد کشوری این رشته می درخشد.

وی در بیان عملکرد آموزشی این مرکز در سال گذشته گفت: در این مرکز در رشته های اتومکانیک درجه یک، 37 هزار و 600 نفر ساعت، برق خودرو درجه یک 30 هزار و 720 نفر ساعت، ارتقا سطح دانش و مهارت شاغلین نمایندگی های خودروسازی 22 هزار و 141 نفرساعت، آموزش کاربردی رانندگی پایه یک 17 هزار و 920 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

مراکز برتر آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان معرفی شدند

بر اساس نمودار نتایج بازدیدهای آموزشی انجام شده از مراکز استان کرمان، مجتمع مراکز شهر کرمان، مراکز زرند و جیرفت بالاترین عملکرد را در سال 90 در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای کسب کردند.

طی این بررسی مراکز راور، مرکز شماره چهار، بردسیر، سیرجان، کوهبنان، شهربابک، بافت، کهنوج، مرکز شماره سه، رفسنجان، بم، مرکز ماره شش و منوجان به ترتیب رتبه های چهارم تا شانزدهم عملکرد را در بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان کسب کردند.

این امتیازبندی براساس شاخص هایی مانند عملکرد در پرتال، آزمون ها، میزان ایمنی و نظافت کارگاهها، فعالیت در زندان، جواردانشگاه، پادگان، جوار صنعت، سیار، روستایی، مشاوره و رهگیری، شناسنامه آموزشی، نصب تابلوی رشته ها و کارگاه ها، لباس کار مربی و کارآموزان بوده است.

