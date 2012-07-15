کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تردد خودروهای فرسوده سهم بالایی از آلودگیهای اصفهان را تشکیل میدهد، اظهار داشت: براساس مصوبه دولت هشت کلانشهر کشور که در معرض درصد بالایی از آلودگیهای زیست محیطی هستند ملزم به جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در شهر هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از خودروهای فرسوده در سطح شهر نفس میکشند، ادامه داد: راهنمایی و رانندگی متولی اجرای مصوبه دولت در راستای جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر بوده اما هنوز این مصوبه در اصفهان قدرت از اجرایی برخوردار نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: مصوبه دولت در راستای جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده باید از تیرماه جاری در اصفهان اجرا میشده است و جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در اصفهان لازمالاجراست.
وی با اشاره به اینکه سلامت اصفهانیها نباید به منظور تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر با خطر مواجه شود، اضافه کرد: حفاظت محیط زیست اصفهان متولی اجرای این طرح نیست و تنها میتواند نسبت به چگونگی اجرای این طرح نظارتهای لازم را انجام بدهد.
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