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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

آغاز مرحله پیش مقدماتی مسابقات بین المللی اسکواش در گرگان

آغاز مرحله پیش مقدماتی مسابقات بین المللی اسکواش در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد قائم آل محمد (عج) با برگزاری دیدارهای مرحله پیش مقدماتی در خانه اسکواش شهرستان گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که بعد از ظهر یکشنبه با حضور تیم هایی از کشورهای اردن، پاکستان، کویت و ایران برگزار شد، 18 بازی انجام شد.

در این بازیها، محمدرضا کاشانی، نوید دشتی، علیرضا شاملی، نادر قاسمی، سمیع الله قاصدآبادی، محمدرضا فردوسی، سجاد زارعیان و حمیرضا سربازی توانستند در هر دو دیدار خود مقابل حریفان به برتری دست یابند.

در این دیدارها، چهار پیروزی برای اسکواش بازان گلستانی به دست آمد؛ سمیع الله قاصدآبادی در دو دیدار، اشکان اتحادی  و مازیار توسن در یک دیدار مقابل حریفان خود پیروز شدند.

بازیهای مرحله مقدماتی از صبح روز سه شنبه و رقابتهای جدول اصلی از روز چهارشنبه 28 تیرماه آغاز می شود.

کد مطلب 1650825

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