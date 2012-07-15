سرپرست جدید هیئت دو میدانی شهرستان گرمسار معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار، مراسم تودیع مهدی نیکدل و معارفه میلاد رضایی در هیئت دومیدانی شهرستان گرمسار با حضور ورزشکاران و مسئولین هیئت های ورزشی برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی متولیان رئیس هیئت دومیدانی استان سمنان، میلاد رضایی به سرپرستی هیئت دو میدانی شهرستان گرمسار منصوب شد.

رضایی از فعالان و قهرمانان رزمی استان سمنان و کشور بوده و فعالیت های ورزشی فراوانی را در کارنامه ورزشی خویش داراست.

رئیس جدید هیئت هندبال شهرستان گرمسار معرفی شد

رئیس جدید هیئت هندبال شهرستان گرمسار طی مراسمی با حضور مسئولان استانس و محلی معرفی شد.

در این مراسم که با حضور محسن ایزدبخش سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان های گرمسار و آرادان، صباحی رئیس هیئت هندبال استان سمنان و تعدادی از روسای هیئت های ورزشی و ورزشکاران و پیشکسوتان هندبال برگزار شد، رضا مومنی به عنوان رئیس هیئت هندبال شهرستان گرمسار معرفی شد.

ایزدبخش با تشکر از زحمات عربی رئیس قبلی هیئت، خواستار فعالیت بیشتر هیئت در قسمت آقایان و تداوم موفقیت های بانون در مسابقات شد و اظهار داشت: اداره ورزش و جوانان حمایت لازم را جهت پیشرفت بیشتر هیئت هندبال بعمل خواهد آورد.

سرپرست جدید هیئت شطرنج شهرستان گرمسار معرفی شد

طی مراسمی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار مراسم تودیع محمود بلوچی و معارفه مداحی بعنوان سرپرست جدید هیئت شطرنج شهرستان گرمسار برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مربیان و ورزشکاران رشته شطرنج شهرستان گرمسار برگزار گردید، رحمت الله مداحی به عنوان سرپرست جدید هیئت شطرنج این شهرستان معارفه گردید.