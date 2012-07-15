آزمون عملی استاژ مربیگری کشتی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون عملی استاژ مربیگری در خانه کشتی بوشهر آغاز و بمدت دو ساعت ونیم بطول انجامید که این آزمون با برگزاری امتحان تئوری و عملی، کلاس استاژ مربیگری در بوشهر به پایان رسید و اکبر پیریور رئیس کمیته آموزش هیئت کشتی استان بوشهر و علی تراکمه فرد دبیر هیئت کشتی شهرستان بوشهر از نزدیک نظاره‌گر امتحان کارآموزان بودند.

همچنین در زمان برگزاری کلاس عملی استاژ مربیگری استاد هادی حبیبی آقایان، علی رفوگر نماینده انستیتو بین المللی کشتی، کورش تقی زاده دبیر هیئت کشتی استان، اکبر پیرپور رئیس کمیته آموزش هیئت کشتی استان و علی تراکمه فرد دبیر هیئت کشتی شهرستان بوشهر از نزدیک نظاره گر کلاس ها بودند.

بوشهر قهرمان رقابت‌های آرتاکابر(فول کونگ فو) کشور شد



سرپرست تیم منتخب استان بوشهر در این رابطه اظهار داشت: تیم منتخب آرتاکابر(فول کونگ فو) استان بوشهر در بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور که از سوی کمیته آرتاکابر فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی و در چهار رده سنی و سه استایل (مبارزات آزاد ـ نیمه آزاد و هنرهای فردی) در استان البرز برگزار شد با کسب 35 مدال طلا، سه نقره و چهار برنز با اقتدار به کسب مقام اول تیمی کشور نائل آمد.

سید جهاد موسوی با اشاره به کیفیت رقابت‌های قهرمانی کشور تصریح کرد: با وجود ورزشکاران برتر از سراسر کشور اما کونگ‌فو‌کاران بوشهر با اقتدار موفق به کسب مقام قهرمانی شدند. در این دوره از مسابقات 500 نفر از 20 استان کشور شرکت کرده بودند و ورزشکاران بوشهر با کسب 42 مدال رنگارنگ موفق به کسب مقام قهرمانی شدند‌.

مسابقات قهرمانی پرس سینه باشگاه های استان بوشهر برگزار شد



مسابقات قهرمانی پرس سینه راو باشگاه های استان بوشهر با حضور هشت تیم و 50 ورزشکار از سراسر استان در شهرستان دشتی برگزار شد که در پایان تیم خلیج فارس گناوه به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و تیم های هیئت عسلویه و آرش خورموج به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقات دست یافتند.

در این دوره از مسابقات، مفتاح رمضانی، منصور علی پور، محمد پورتنگکی، حسین اسدی، محسن جهانبازی، فرشید مرادی، مصطفی صالح نیا، رضا سعدزاده و آرش صفریان در وزن‌های مختلف این مسابقات موفق شدند عوان برتر وزن خود را کسب کنند.

مسابقات یادواره شهدای بخش ریز برگزار شد



عباس دراهکی اظهار داشت: یک دوره مسابقات والیبال پنج جانبه یادواره شهدای شهر ریز با حضور تیم های هیئت والیبال بخش ریز، بسیج دیر، نماینده والیبال شهرستان جم، هیئت والیبال عسلویه و شرکت پتروشیمی جم در سالن خلیج فارس شهر ریز به میزبانی اداره ورزش و جوانان بخش ریز برگزار شد.

وی به سطح بالای برگزاری این دوره از مسابقات اشاره کرد و اضافه کرد: در پایان این مسابقات تیم هیئت والیبال بخش ریز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های بسیج دیر و هیئت والیبال عسلویه به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

کسب مدال طلای مسابقات تیراندازی کشور توسط بانوی بوشهری



عبدالرضا مطاف اظهار داشت: فاطمه کرم زاده از اعضای هیئت تیراندازی استان بوشهر توانست در مسابقات کشوری تیراندازی جوانان و نوجوانان که در استان سمنان برگزار شد به مدال طلای این رقابت ها به دست آورد.