مرغ با قیمت مصوب دولتی در 20 نقطه اردبیل توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار آزاد اضافه کرد: توزیع مرغ گرم تا کاهش قیمت در بازار آزاد ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به توزیع مرغ دولتی در در آستانه ماه رمضان در نمایشگاه های عرضه کالا، از گشایش نمایشگاه طرح ضیافت به منظور استقبال از ماه رمضان همزمان با سراسر کشور در اردبیل و دو شهرستان گرمی و مشگین شهر از 27 تیرماه خبر داد.

فرمانداراردبیل تصریح کرد: یکی از طرحهای تامین اقلام مصرفی خانوارها و کنترل بازار برگزاری سالانه نمایشگاه طرح ضیافت است که این نمایشگاه مسال با 130 غرفه کالاهای اساسی مردم از جمله روغن، شکر، قند، تخم مرغ، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و مواد لبنی را عرضه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تلاش خواهد شد اقلام پرمصرف وکالاهای مورد نیاز در فروشگاههای زنجیره ای و شرکتهای تعاونی کارمندی وکارگری نیز توزیع شود، یادآور شد: در این نمایشگاه ها هزار و 770 تن برنج به شهروندان توزیع می شود.

اکبری عرضه مواد غذایی مورد نیاز با مناسب ترین قیمت را از اهداف برگزاری نمایشگاه برشمرد و افزود: استقبال از نمایشگاه نشان می دهد برگزاری آن در تامین مایحتاج سبد خرید خانوار تاثیرگذار است.

به گفته وی ستاد تنظیم بازار همه ساله در آستانه ماه رمضان با تشدید نظارت بر بازار، قیمت کالاهای مورد نیاز و ضروری را کنترل و در صروت مشاهده با تخلفات رسیدگی می کند.