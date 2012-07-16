قطع غیر قانونی 350 اصله درخت در پارک جنگلی داراب

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه گذشته کارکنان شهرداری داراب با لودر و دیگر ماشین آلات سنگین درختان این پارک جنگلی را در حالی قطع می کردند که تعدادی از ماموران سد معبر با خشونت و توهین به مردم و رسانه ها از اعتراض آنان جلوگیری می کردند.

عکسها و فیلمهای گرفته شده نشان می دهد که شهرداری داراب پس از قطع درختها آنها را به محلی واقع در بلوار پاسداران در پشت ترمینال جدید داراب برده و دفن کرده است.

بر اساس این گزارش تلاش گروههای دوستدار محیط زیست و اهالی محلی برای جلوگیری از این اقدام شبانه به نتیجه نرسید بنابراین با تماس شهروندان به رسانه های محلی و مسئولین، رئیس اداره منابع طبیعی داراب به همراه تعدادی از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و کارشناسان در ساعت 23 چهارشنبه شب در محل پارک جنگلی حاضر شدند. در همین حال شهرداری لودرها و کمپرسی های خود را سریعا از منطقه دور کرده است.

گفته می شود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان داراب، جلسه ای را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده و مسئولان شهرداری و شورای شهر داراب را برای قطع درختان این پارک جنگی فراخوانده است که ابتدا در این جلسه رئیس منابع طبیعی داراب شاکی بوده اما زمانی که شهردار داراب قطع درختان را بر اساس طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی فارس اعلام کرده رئیس منابع طبیعی داراب با صرف نظر از شکایت، تنها به نحوه قطع درختان اعتراض کرده است.

سید کاظم بردبار مدیر کل منابع طبیعی فارس در این باره می گوید: شهرداری داراب بر اساس طرح مصوب حدود 10 سال دیگر می توانسته درختان سبز عرصه ملی پارک جنگلی داراب را به شرط کاشتن درختان پرسایه تر آن هم با هماهنگی منابع طبیعی قطع کند.

به گفته وی، شهرداری در این طرح وظیفه داشته که ابتدا نخاله های ساختمانی و زباله ها را از پارک خارج کرده و دیوار سیمانی که به طور غیر قانونی در پارک جنگلی به بهانه نهالستان ساخته است را تخریب کند.

بردبارگفته است که در این طرح ابتدا باید تنه درختان شکسته و خشک شده جمع آوری و در سالهای پایانی دوره 10 ساله به سراغ درختان سالم برای جایگزینی با درختان پر سایه تر بروند.

وی می گوید: ماه گذشته شهرداری با محوطه سازی به عنوان پارک حاشیه ای قصد تخریب پارک جنگلی را داشت که بلافاصله یگان حفاظت منابع طبیعی در محل مستقر و مانع این اقدام شد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در جلسه با فرماندار، شورای شهر و نماینده شهردار طرح بازنگری مدیریت و بهره وری پارک بررسی و تأکید شد در این طرح ایجاد پارکهایی همانند پارک ملت تهران یا آزادی شیراز مد نظر نیست.

بردبار تاکید می کند: برای پارک حاشیه ای که شهرداری بودجه آن را از استانداری گرفته همکاری لازم را انجام داده ایم و جای آن را به شکلی که درختی قطع نشود مشخص کرده ایم. همچنین مکان آب نما را در فضای خالی جانمایی کرده و تأکید شد تمام اقدامات باید بر اساس اصول تعریف شده در طرح و نظارت و بازرسی از سوی منابع طبیعی انجام شود .

به گفته وی، نماینده ویژه ای برای بررسی میزان قطع درختهای سبز پارک جنگلی به داراب اعزام شده تا میزان خروج شهرداری از طرح مصوب و درستی گزارش اداره منابع طبیعی داراب معلوم شود.

مدیر کل منابع طبیعی فارس تصریح می کند: اگر درختان سبز قطع شده از تعداد انگشت شمار بیشتر باشد بلافاصله دستور توقف طرح و باز پس گرفتن مدیریت پارک از شهرداری داراب صادر می شود زیرا پیش از این از شهردار داراب در اداره کل منابع طبیعی تعهد کتبی گرفته شده است.

این در حالی است که در پی اقدام غیر قانونی شهردار داراب در 14 خرداد سال جاری مبنی بر فعالیت غیر قانونی در حریم جنگل مذکور و قطع درختان و نصب کارگاه، منابع طبیعی با حکم قضایی خودروی شهرداری را توقیف و کار پیمانکار این پروژه را تعطیل کرده است.

سال گذشته نیز شهرداری داراب در روز درختکاری بیش از 400 اصله درخت سالم را ریشه کن کرد که از این تعداد، حدود 250 اصله درختان نارنج 25 ساله بودند. از سوی دیگر فرماندار داراب گفته است که قطع درختان با هماهنگی منابع طبیعی صورت گرفته است.

محمد رضا تدین با بیان اینکه هدف این طرح ساماندهی و فضا سازی برای استفاده شهروندان است می گوید: در صورتی که ثابت شود شهرداری در اجرای این طرح مرتکب تخلف شده است، شخصا برخورد قانونی می کند.

دادستان عمومی و انقلاب داراب هم در این خصوص می گوید: با توجه به درخواست و شکایت مر دم بلافاصله موضوع قطع درختان بررسی خواهد شد و مسیر حقوقی اعزام کارشناس برای تامین دلیل اینکه چه تعداد درخت سبز بوده است و معاینه محل انجام می شود.

صادقی اضافه کرده است: شهرداری نمی تواند ادعا کند که تمام درختها خشک بوده است چون عکسها و تصاویر موجود است که جزئی از تامین دلیل محسوب می شود.

بنابر اعلام صادقی بر اساس قانون برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از جایگاه، پرونده شهردار و روسای ادارات را دادگاههای مرکز استان رسیدگی می کنند.

دادستان داراب تاکید کرده است: در صورتی که خواست عمومی باشد این موضوع که آیا منابع طبیعی می توانسته اجازه دهد که درختان پارک جنگلی قطع شود یا نه به صورت جدی بررسی قضایی خواهد شد.

همچنین تعدادی از اهالی داراب و فعالان زیست محیطی طوماری برای ارسال به دادستانی به دلیل قطع درختان پارک جنگلی این شهر امضا کرده اند که در این طومار از شهرداری به خاطر قطع درختان این پارک شکایت شده است.