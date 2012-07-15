گرافیک در رسانه های ملی به دست افراد غیرکارشناس سپرده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جوشقانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرکز هنری آدینه اظهار داشت: این روزها یکی از دغدغه های نسل جوان گرافیست ها شرکت در جشنواره ها و موفقیت های جشنواره ای است.

وی افزود: شرکت در جشنواره برای یک گرافیست بسیار مهم است زیرا تنها با شرکت در جشنواره کارها دیده می‎شود.

کارشناس عرصه گرافیک بیان داشت: مخاطب های بیشتری باید کارهای گرافیکی را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند، در غیر این صورت نمی توان نام موفقیت را روی کار یک گرافیست گذاشت.

وی با بیان اینکه گرافیست باید ایده و پیام را طوری مطرح کند که بیننده ارتباط بگیرد، گفت: یک کار تبلیغاتی و گرافیکی باید خیلی سریع به هدف برسد.

جوشقانی در ادامه اذعان داشت: گرافیک یکی از کاربردیترین هنرهای تجسمی است که نقش مهمی در فیلم‎سازی و جذب مخاطبان به تماشای یک فیلم دارد.

وی بیان داشت: گرافیک کاربردهای بسیاری در هنر سینما دارد و مهمترین وظیفه گرافیست های تلویزیونی و سینمایی ساخت تیتراژ برای فیلمها و دیگر برنامه ها است.

این کارشناس گرافیک ادامه داد: دست اندرکاران سینما و تلویزیون کشور ما به دلیل ناآگاهی از جایگاه و اهمیت گرافیک در فیلمسازی، انجام این کار را برعهده افرادی غیر کارشناس قرار می دهند.

وی تصریح کرد: هنر گرافیک به مردم تعلق دارد نه به نخبگانی که موزه و گالری خصوصی پاتوق آنهاست.

جوشقانی با بیان اینکه، هنرمند باید به زبانی دست یابد که طیف گسترده از مردم با فرهنگ‎های گوناگون آن را درک کنند، بیان داشت: اگر هنرمند به چنین درکی دست یابد، می‎توان جلوه‎هایی از فرهنگ بصری را در آن به نمایش گذاشت.