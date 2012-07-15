بودجه توسعه گردشگری نباید صرف حقوق کارمندان میراث فرهنگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پورفرج در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که عصر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: اگر هر کدام از همکاران ما در آژانسهای مسافرتی با مشکل تردد اتوبوسهای توریستی برخورد کردند سریعا آن را به جامعه تورگردانان اطلاع دهند چون طبق تفاهمنامه انجام شده نباید مشکلی برای تردد اتوبوسها در جاده های کشور بوجود بیاید.

وی به بازارهای هدف جدید گردشگری اشاره کرد و افزود: هفته گذشته با معاون گردشگری، سازمان میراث فرهنگی تفاهم کردیم که تا پایان سال 8 کشور دیگر از کشورهای هدف به ایران بیایند. در آینده نزدیک نام این کشورها را اطلاع خواهیم داد.

پورفرج به برگزاری نمایشگاههای گردشگری خارجی اشاره کرد و گفت: قرار شده در 23 نمایشگاه گردشگری خارجی شرکت کنیم . تعدادی از آنها نمایشگاههای سنتی گردشگری و جز بازارهای هدف هستند و برخی دیگر نیز جزء نمایشگاههای جدید هستند.

مدیرعامل جامعه تورگردانان ایران افزود: حدود 5 - 6 سال پیش با اعضای جامعه تورگردانان، نمایندگان مجلس، کمیسیون گردشگری و روسای سازمان این موضوع را مطرح کردیم که سازمان میراث فرهنگی می تواند سالانه از 400 میلیارد تومان عوارض خروج از کشور سهمی داشته باشد و آن را به صندوق حمایت از توسعه گردشگری واریز کند. این طرح را پیشنهاد دادیم و تا حدودی مقبول واقع شد.

وی گفت: سال گذشته سازمان میراث فرهنگی 10 میلیارد تومان و امسال 45 میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور دریافت کرد اما این را در نظر داشته باشید که این پول را نداده اند تا شما حقوق کارمندان خود را بدهید بلکه از ابتدا این پول برای توسعه گردشگری اختصاص داشت.

پورفرج تصریح کرد: حتی اگر 50 درصد از مبلغ عوارض خروج از کشور به صندوق واریز شود و برای ساخت هتل ، رستوران و امکانات حمل و نقل صرف شود بسیاری از مشکلاتمان حل خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند از عهده صنعت گردشگری برآید چون این صنعت یک صنعت فرابخشی است.