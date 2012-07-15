نسخه مرکل برای مقابله با بحران یورو اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "یورگن تریتین" رهبر فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) تصور "آنگلا مرکل" از بحران یورو و راه حل ارائه شده از سوی وی برای این بحران را نادرست ارزیابی کرد.

وی در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل با بیان اینکه حزب سبزها با سیاستهای مرکل در زمینه مقابله با بحران یورو موافق نیست گفت: وی همیشه مدعی شده که ما با یک بحران بدهی دولتی روبرو هستیم، این در حالی است که بدهی های دولتی آلمان از کشوری مانند اسپانیا بیشتر است.

به گفته این سیاستمدار آلمانی، مشکلی که در اسپانیا و یونان بروز کرده بحران بانکها است، به طوری که دولتهای این کشورها را واداشته با دولتی کردن بانکهایشان، پرداخت بدهی های آنها را به عهده بگیرند.

تریتین بحران کنونی منطقه یورو را ناشی از بحران اقتصادی گسترده در سال 2008 دانست و یادآور شد: نسخه خانم مرکل اشتباه بود، وی گمان می کرد می توان با صرفه جویی با تمام این بحران مقابله کرد. در حالی که اتفاقاتی که در اسپانیا رخ داد خلاف این را ثابت کرد.

رهبر فراکسیون سبزها در بوندستاگ کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه با کمک اپوزیسیون آلمان مرکل را به حرکت در مسیر مورد نظر خود واداشته اند.

گفتنی است در حال حاضر بر سر نوع مقابله با کشورهای بحران زده در بین احزاب آلمانی اختلاف وجود دارد؛ در حالی که حزب دموکرات آزاد دادن فرصت بیشتر به یونان را امکانپذیر می داند حزب مرکل مخالف چنین اقدامی است و حزب سوسیال دموکرات نیز تهدید کرده است که به طرح کمک مالی به اسپانیا رای منفی خواهد داد.