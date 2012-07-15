به گزارش خبرنگار مهر، سردار نبی الله حیدری عصر یکشنبه با اشاره به جزئیات زمین‌خواری یکی از ماموران پلیس گفت: در دی ماه سال 89 همزمان با شکایت یکی از شهروندان در مجتمع جرائم اقتصادی پرونده زمین خواری تشکیل و به پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.

وی ادامه داد: تیم ویژه ای از ماموران ادراه مبارزه با جرایم اقتصادی به دستور فرمانده انتظامی تهران رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دادند و توانستند یک باند زمین خواری و کلاهبرداری در زمینه املاک و اسناد را در غرب تهران شناسایی کنند.

به گفته رئیس پلیس فرودگاههای کشور با دستگیری اعضای این باند مشخص شد یکی از اعضای گروه مامور پلیس فرودگاه بوده است که در زمان استراحت در بنگاه یکی از اقوام فعالیت می کرده است.

سردار حیدری ادامه داد: به محض اطلاع از موضوع، مامور پلیس متخلف بازداشت و در کمیسیون صیانت از کارکنان نیروی انتظامی در سال 90 قبل از صدور کیفرخواست اخراج می‌شود.

وی با اشاره به هویت مامور مجرم گفت: این مامور ستوان سوم بود که با عنوان معاون در جرم شناسایی و با آن برخورد شد.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور تاکید کرد: نیروی انتظامی محیط کار خود را سالم نگه داشته و اولین دستگاه مدنی است که نظارت همگانی روی خود را با راه اندازی مرکز 197 آغاز کرده است. همچنین ماموران پالایش شده و اجازه نمی دهیم کوچکترین تخلفی از آنها سر بزند.

سردار حیدری با اعلام اینکه این مامور به هیچ یک از مدارک مردم دسترسی نداشته است، گفت: این مامور به هیچ مدرکی دسترسی نداشته است که بتواند از املاک افراد فراری اطلاع داشته باشد. این گروه تنها به صرف اینکه بنگاه معاملات املاک داشته اند از وضعیت خانه های منطقه آگاه بودند.

وی در پایان از رسانه ها خواست قبل از انتشار هر مطلبی صحت و سقم آن از مسئولان استعلام کنند.