صدا و سیمای اردبیل جزو 10 مرکز برتر کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن صادقی جهانی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار از بخشهای مختلف صدا و سیمای اردبیل تصریح کرد: در سالهای اخیر این معاونت توانسته است مهمترین نیازهای خبری و اطلاعاتی مخاطبان خود را تامین کند.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری در پوشش اخبار سفر هیئت دولت به استان یادآور شد: معاونت اخبار توانسته است رویدادهای مهم خبری را به بهترین شکل ممکن اطلاع رسانی کند که سفر هیئت دولت، نهمین دور انتخابات مجلس و سفر مسافران نوروزی از جمله این رویدادها است.

صادقی جهانی افزود: تنوع برنامه های خبری و اطلاعاتی شبکه سبلان ستودنی است، بطوریکه بنا بر آمار مرکز تحقیقات صدا و سیما این مرکز از نظر انتقال سریع اطلاعات توانسته است رتبه برتر را کسب کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل برنامه نگاه روز، گفتگوی خبری و مستند سرافرازان را از جمله مهمرتین برنامه های تحلیل اخبار این مرکز عنوان کرد.

وی در تشریح سایر موفقیتهای این مرکز اضافه کرد: از بین 500 اثر ارسالی مراکز استانها در سال جاری گزارش مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی با عنوان "صدای عشق" توانسته است رتبه برتر را از آن خود کند.

این مسئول تاکید کرد: معاونت اخبار و اطلاعات این مرکز در نظر دارد مطابق با نظرسنجیهای انجام شده، به ارتقاء کیفی برنامه های خود پرداخته و نتایج خروجی خود را بهبود بخشد.

گفتنی است اخبار شبکه سبلان با دو بخش خبر فارسی و دو بخش خبر محلی به پوشش اخبار می پردازد.