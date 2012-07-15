رقابت بازیکنان سرشناس و صاحب سبک در مسابقات اسکواش گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جعفری ندوشن عصر یکشنبه در حاشیه مسابقات پیش مقدماتی اسکواش گرگان در خصوص برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش در کشور گفت: انجام بیشتر مسابقات بین المللی و حضور بازیکنان خوب خارجی باعث بالا بردن سطح اسکواش کشور می شود ، همچنین این رقابتها برای ارتقاء رنکینگ بازیکنان ایران بسیار موثر است.

این ملی پوش اسکواش تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش فدراسیون شاهد برگزاری بیشتر چنین رقابتهایی در ایران هستیم و امیدوارم مسابقات مشهد نیز بزودی به ثبت انجمن ورزشکاران حرفه ای اسکواش برسد.

وی ادامه داد: مسابقات قائم آل محمد (عج) امسال با حضور بازیکنان خوب از کشورهای کویت و پاکستان، مطمئنا با سطح بالاتری نسبت به سالهای گذشته دنبال خواهد شد.

جعفری افزود: امیدوارم بازیکنان تیم ملی ایران بتوانند نسبت به سالهای پیشین در این رقابتها موفق تر حاضر شوند.

وی گفت: بعد از مسابقات آسیایی کویت، تمریناتم را همراه با نوید ملک ثابت دیگر ملی پوش انجام داده ام و در حال حاضر شرایط بدنی خوبی برای رقابتهای جام میلاد دارم.