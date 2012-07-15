به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: با توجه به افزایش بار ترافیکی در محورهای خراسان شمالی هم اکنون 188 راهدار در محورهای اصلی و فرعی خراسان شمالی غیر از بخش خصوصی به زائران و مسافران خدمت رسانی می‌کنند.

علی اصغر بدیعی مقدم اظهار داشت: برای طرح راهداری تابستانه همچنین 145 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در اکیپ‌ها مستقر هستند تا در صورت لزوم مشکلی در محورها به وجود نیاید.

بدیعی مقدم با بیان اینکه 25 اکیپ گشت زنی نیز در اکیپ‌های راهداری مستقر هستند تصریح کرد: برای گشت زنی 13 دستگاه خودروی سبک و نیمه سنگین نیز در طول راه‌های اصلی و فرعی به صورت شبانه روز اامکانات لازم را برای تردد ایمن مسافران فراهم می‌کنند.

وی همچنین گفت: دو اکیپ امدادی و تعمیراتی نیز برای خدمت رساندن به خودروهای مسافران در محورهای اصلی و بزرگراه استان گشت زنی می‌کنند.

خراسان شمالی به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور، همه ساله پذیرای میلیون‌ها مسافر است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی " مساله حجاب شهید استاد مطهری" در خراسان شمالی

همزمان با بزرگداشت هفته عفاف و حجاب، امور بانوان و کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی "مساله حجاب استاد مطهری" در نمایشگاه حدیث حسن کرده است.

برپایه این خبر، این اقدام در راستای گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، ویژه بازدید کنندگان از غرفه‌های نمایشگاه "حدیث حسن" صورت گرفته است.

این نمایشگاه مذکور به مدت 4 روز در بجنورد برپا شد که 4 غرفه آن توسط آموزشگاه‌های آزاد آموزش فنی و حرفه‌ای استان دایر و سوالات این مسابقه مذکور در محل نمایشگاه توزیع گردید.

گفتنی است: در پایان به 5 نفر برتر جوایزی به قید قرعه اهدا خواهد شد.

آموزش و دوخت رایگان انواع چادر و مقنعه توسط آموزشگاه‌های آزاد خراسان شمالی

همزمان با بزرگداشت هفته عفاف و حجاب، آموزش رایگان نحوه دوخت چادر ملی، چادر نماز و مقنعه همراه با پذیرش سفارش دوخت رایگان چادر و مقنعه، آموزش نحوه بستن شال و روسری به سبک اسلامی درخراسان شمالی اجرا شد.

برپایه این خبر، آموزش رایگان و دوخت چادر ملی توسط آموزشگاه آزاد محجوب، آموزش و دوخت رایگان چادر نماز و مقنعه توسط آموزشگاه پژهان و آموزش بستن شال و روسری به سبک نوین و اسلامی توسط آموزشگاه گیلدا در محل نمایشگاه عفاف و حجاب "حدیث حسن " برگزار شد.

طی 4 روز برگزاری نمایشگاه "حدیث حسن"، آموزش و دوخت بیش از 80 چادر و مقنعه و نیز آموزش بستن شال و روسری به سبک نوین و اسلامی جهت بیش از 40 نفر از بازدید کنندگان غرفه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان به صورت رایگان انجام شد.