کشاورزی در جبهه اول تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی در مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت که عصر یکشنبه در محل نمازخانه آن اداره برگزار شد، ادامه داد: برای تحقق شعار مقام معظم رهبری در حوزه تولید باید با بالا بردن تولید، کیفیت محصولات تولیدی و افزایش بهره وری، گامهای اساسی برداشته شود.

وی تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمامی شاخصها به پیشرفتها و دستاوردهای خوبی نائل آمده و ایران اسلامی در منطقه و جهان داری عزت و استقلال است.

فرماندار شهرستان پاکدشت افزود: ایران در سایه این پیشرفتها و موفقیتهای علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان الگویی برای سایر ملتها تبدیل شده و هیچ تهدیدی مانع حرکت و روند رو به رشد ایران اسلامی نخواهد شد.

وی تصریح کرد: با همدلی، اتحاد ملی و در سایه رهبری مقام معظم رهبری، تهدیدات به فرصتها مبدل شده و خواهد شد.

مقبلی افزود: بزرگترین خدمت به کشاورزان در جامعه این است که تولید ملی افزایش یابد و باید اجازه داد که تولیدکننده با تلاش و کوشش خود به درآمد دست یابد تا منافع ملی نیز تأمین شود.

وی گفت: از آنجایی که بیشترین تولید داخلی در بخش کشاورزی است، کارگروه ستاد توسعه کشاورزی در این شهرستان تشکیل شده تا با کار شبانه روزی و خودباوری و استفاده از سرمایه انسانی و نخبگان بخش کشاورزی، بتوان تولید داخلی را رونق داد و شاهد منطقه ای آبادتر از گذشته بود.