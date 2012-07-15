اعتراض مردم اندونزی به کشتار مسلمانان میانماری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست، تجمع کنندگان در مقابل سفارت میانمار با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف کشتار اقلیت مسلمان ساکن ایالت راخین در غرب این کشور شدند.

اعتراض مردم اندونزی در حالی انجام می شود که "تین سین" رییس جمهور میانمار اعلام کرد که این کشور پذیرای اقلیت مسلمان نخواهد بود و آنان به این کشور تعلق ندارند.

به گفته وی، دولت میانمار تنها اردوگاههایی را برای مسلمانان مهیا کرده تا کشور دیگری میزبان آنها باشد.

ناآرامی ها و خشونت های اخیر در ایالت راخین بیش از 80 کشته و 30 هزار بی خانمان برجای گذاشته است و بسیاری از ساکنان این ایالت برای فرار از شرایط بحرانی این منطقه به بنگلادش گریخته اند.

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار که پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن آغاز شد.

استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از ظرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، مطرح هستند.

مسلمانان میانمار به عنوان یک اقلیت از سوی دولت این کشور به رسمیت شناخته نمی شوند و فاقد حقوق شهروندی هستند.

