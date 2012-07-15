به گزارش خبرنگار مهر،‌ فرهاد دانشجو عصر امروز در حاشیه دومین جلسه هم اندیشی مسئولان بسیج دانشگاههای استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر گفت: 7 تا 8 گزینه برای انتخاب به عنوان عضو جدید هیأت امنا در ذهن دارم اما فعلا عضویت در هیأت امنا به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی را خودم به عهده دارم.

وی در توضیح این موضوع اظهار داشت: به عنوان رئیس دانشگاه آزاد صاحب 2 صندلی در هیأت امنای این دانشگاه هستم یکی از اینها به عنوان نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگری به عنوان رئیس دانشگاه آزاد است.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: به این علت که عضو حقوقی هیأت امنای دانشگاه آزاد محسوب می شوم، لازم است یک شخص دیگر به عنوان عضو حقیقی در صندلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنا حضور داشته باشد.

وی با اشاره به رأی گیری که در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، گفت: در این جلسه عده ای از اعضای شورا، کبگانیان و برخی جاسبی را برای رأی گیری و عضویت در هیأت امنا پیشنهاد کردند که هر چند آرا خوانده نشد، اما کبگانیان با 19 رأی به عنوان گزینه معرفی شد.

دانشجو همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره حضور فائزه هاشمی به عنوان مدیر گروه در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد گفت: در جریان این موضوع نیستم و باید پرونده را بررسی کنم.